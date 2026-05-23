Povezanost Merilin Monro sa mafijom predmet je teorija koje su se posebno pojačale nakon njene tragične smrti, skrećući gotovo u prostor teorija zavera. Šta je istina, a šta mit?

Privatni život glumice i njena povezanost sa braćom Kenedi jedna su od najfascinantnijih tema holivudske istorije. No, osim sa Kenedijevima, za Merilin Monro se govorilo da je povezana i sa kriminalnim podzemljem. Iako su neke teorije malo verovatne, neka svedočanstva govore o tome da je ova glumica ipak na neki način bila povezana sa mafijom.

Glavna mafijaška figura u životu Merilin Monro bio je šef čikaške mafije Sem Đankana. Oboje su se kretali u istim krugovima, a Đankanov brat i kum u knjizi “Double Cross” tvrdili su da je mafija pratila glumičinu karijeru u želji da je iskoristi za ostvarivanje uticaja nad moćnim ljudima.

Jedna od mafijaških veza povezana je i sa Frenkom Sinatrom, koji je bio njen bliski prijatelj. Njegove veze sa mafijom mnogo su poznatije, čak i dokumentovane, a upravo je Merilin često odsedala u odmaralištu Cal Neva Lodge & Casino, čiji je Sinatra bio suvlasnik. Smatra se da je glumica upravo tamo provela neke od svojih poslednjih dana, uz glasine da su Đankana i Sinatra pokušali da je spreče da javnosti otkrije detalje o odnosu sa braćom Kenedi.

Ipak, najglasnija šuškanja o vezi Merilin Monro i mafije povezana su upravo sa njenom tragičnom smrću. S obzirom na to da su je u vreme smrti povezivali sa Robertom Kenedijem, koji se svesrdno borio protiv organizovanog kriminala, mafija je u tome videla izvrsnu priliku za svoju korist. Smatra se da je mafija prisluškivala glumičine pozive i susrete sa braćom Kenedi kako bi dobila kompromitujuće informacije koje bi iskoristila za ucenu administracije i zaustavljanje pritiska pravosuđa na organizovani kriminal.

Kum i brat Sema Đankane u već spomenutoj knjizi izjavili su kako je Đankana poslao plaćene ubice na Merilin. Cilj je bio dvostruk – ućutkati glumicu jer je znala previše o operacijama mafije i CIA-e, ali i njenim nameštenim samoubistvom diskreditovati Kenedijeve. Poslednju tvrdnju navodno je potvrdio i bivši saradnik mafije Đani Ruso.

Dok je zvanična istraga smrt Merilin Monro proglasila verovatnim samoubistvom usled akutnog trovanja barbituratima, s vremenom su u javnost izašli FBI-jevi dokumenti u kojima je vidljivo da je ova agencija pod vođstvom Dž. Edgara Huvera pomno pratila glumicu. Pod nadzorom FBI-ja bili su njeno kretanje oko odmarališta Kal Neva, kao i kontakti sa pripadnicima levih političkih krugova i ljudima povezanim sa delovanjem mafije.

Iako su dokazi o njenom kretanju u društvu Sema Đankane kroz krugove Frenka Sinatre neosporni, njena smrt i dalje ostaje predmet raznih teorija. Koliko duboko je sezala njena veza sa mafijom teško je reći.