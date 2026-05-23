U Istorijskom muzeju Srbije još danas i sutra možete pogledati izložbu "I dvor i Holivud - Dva sveta pod istim svetlom", koja se organizuje povodom predstojeće manifestacije Evropska noć muzeja. Muzej na uglu Dečanske i Vlajkovićeve ulice u Beogradu je pred posetioce prvi put izneo dva luksuzna predmeta - jedan je svećnjak Obrednovića (kupljen na aukciji uz podršku Vlade i Ministarstva kulture), a drugi torbica Merilin Monro.

Foto: Kurir

Prvi je krasio dvor novovekovne srpske dinastije Obrenović, dok je drugi predmet koristila čuvena holivudska diva u svom poslednjem, nedovršenom filmu "Neko mora da popusti", snimanom 1962. godine, neposredno pred njenu tragičnu smrt.

Filmska priča o tašnici Foto: Kurir


- Neverovatan splet okolnosti, torbicu donosi u Beograd Istorijski muzej Srbije, kome su ovi predmeti dati na čuvanje, a dala ih je Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom. Neko je ove stvari kupio aukciji, a potom mu je oduzeta imovina. Na unutrašnjoj stranici torbice je oznaka "Saks Fifth Avenue", a dva novčića su iz 1943. godine - zabeležila je u svom prilogu naša novinarka Jelena S. Spasić.


Ulaz na izložbu je slobodan, a radi od 12 do 19 časova, kad prima poslednju turu posetilaca.

