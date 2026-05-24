Glumac Slaviša Čurović ovih dana je u fokusu javnosti zbog pretnji koje dobija na društvenim mrežama, a sve zbog toga što je oduvek bio protiv odvajanja državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Iako ga život nije mazio, Čurović je izgradio zavidnu glumačku karijeru širom regiona, a pre nekoliko godina je otvorio dušu i osvrnuo se na svoju prošlost, pa otkrio da mu majka nije dozvolila da gradi boksersku karijeru.

- Ja sam Srbin iz Crne Gore. Majka mi nije dala da se bavim boksom, bio sam nemiran momak, a sad sam miran čovek. Boks komentarišem već 22 godine, time se bavim dugo. Borio sam se za boks, napravili smo "Arena fight" kanal, tu sam glavni urednik. Imam ćerku. Da imam sina, pustio bih ga da se bavi boksom, manje povreda ima nego što mislimo, manje smrtnih ishoda i teških ishoda - rekao je on gostujući svojevremeno u jednoj emisiji, pa se osvrnuo na glumu:

- Dugo sam čekao za svoju šansu u karijeri, a znao sam iz boksa da se nekada mora čekati, a sad kad dočekaš, jurišaj, oscilacija u poslu ima previše ili premalo.

Slaviša je otkrio i da je u našem glavnom gradu živeo kao beskućnik.

- Pre 6 godina, kada mi je majka umrla na rukama, bila je jako bolesna i bio sam beskućnik ovde u Beogradu i da nisam imao divne prijatelje Sergeja Ćetkovića, Borisa Bulića, Danila Bećkovica i još neke divne ljude, da nisam njih imao ne bih opstao. Tad sam se i razveo - rekao je i dodao:

- Verovatno bi se prosečan Amerikanac u toj situaciji sa 36 godina bacio sa terase i završio posao.

U jednom trenutku glumcu su pokazali fotografiju majke, a on je briznuo u plač.

- Jako mi je teško, ona je mlada otišla, molim vas oprostite - rekao je kroz suze i nakon pauze nastavio:

- Slab sam na dve osobe u životu - na moju majku i ćerku, a ćerka ima istu sudbinu, istu... Majka je bila najbolji čovek na svetu... Otišla je sa 60, nikada nije imala mira, sve što je imala ostavila je mojoj ćerki.

Slaviša je u braku sa koleginicom Tijanom Čurović, a kako je otkrio, njegova supruga i majka su se odlično slagale:

- Rekla mi je u testamentu majka: "Znaš šta, sine, ti si najbolji čovek, ali usta služe da zadrže jezik, tako da ne pričam previše"... Bili smo jako bliski, znaš da se svekrve i snahe ne podnose, ali moja bivša žena je molila moju majku da živi sa nama - eto, to nikad nisam čuo - rekao je on u emisiji "Praktična Žena" i osvrnuo se na razvod kroz koji je prošao:

- Nemojte ljudi da se razvodite, molim vas, to je strašno, dete mi je imalo sedam godina... Dete mi je osetljivo, plače za sitnicu. Taj razvod, te suze ćerkine nikada neću zaboraviti... Razvod je katastrofa ako imate decu. Ja sam isto osetljiv, rastrgli bi me da znaju da sam nežan.

Međutim, sedam godina posle razvoda on i Tijana su se pomirili i nastavili da zajedničkim snagama odgajaju ćerku Taju. Uspeli su da prebrode sve što ih je razdvajalo i da sačuvaju svoju porodicu.

- Što bi rekao Arsen Dedić za svoju ženu Gabi Novak, i ja moju ženu zovem Gabi, to ti je suđenica. Mi smo imali neke čudne stvari, prekide od sedam godina, razvod na određeno vreme, očigledno. Naravno, uvek ima uspona, padova, grešaka, mi smo svi ljudi grešni i pravimo probleme sebi i drugima oko nas koje volimo. Ali kada ih ne uradimo namerno, onda to nije ništa strašno, namerno je ružno. Desi se da zaglavim sa društvom u kafani do tri-četiri ujutru - bio je iskren tada Čurović, a preneo Nportal.

Glumac nije krio da je tokom detinjstva imao probleme sa bakom, pa je opisao scene koje su dovele do toga da je primao batine.

- Tukla kô Sveti Ilija. Ja ne znam da tako neko može da tuče malu decu, ali je ona tako radila. Ali dobro, ona je iz Bara Uskočkih. Ašanin. Ona je ćerka Novaka Ašanina, heroja. Ona je polumuško, a zamalovirdžina. I onda... Bije kô Sveti Ilija. Tako su valjda tamo vaspitavali decu tih godina. Ali ovo su bile 80-e, ona to nije mnogo gledala. Mada, šta sam radio, nije ni čudo. Ali da je moralo tako - nije sigurno - rekao je Slaviša Čurović.

Otkrio je kada je dobio najviše batina.

- Najviše me je istukla kada sam ukrao vrh za jelku od Roma koji su prodavali ispred Maksima Gorkog, moje osnovne škole. I onda sam se ja time pohvalio komšinici Kandi, kumi kasnije. Ona je prenela babi. Onda je baba tukla sat-dva, da ne postanem lopov kasnije u životu. Onda sam je seo i rekao: "Sve je ovo dobro, ali doći će tata" - ispričao je on gostujući u emisiji "Iz drugog ugla".

"Svi su gradili karijere preko Beograda, i onda Beograd ne valja"

Čurović je inače nedavno istakao da je razočaran zbog mnogih kolega koji su 2006. godine bili za odvajanje Crne Gore od Srbije, a sada glume u mnogim srpskim serijama.

- Sada će znam posle ove emisije odmah povici iz Crne Gore: "Evo ovo". Pa evo. Šta je bolje Crnoj Gori od toga što smo se odvojili 2006. godine? Ja sam bio protiv toga. Bio sam tada na tom mitingu za zajedničku državu. Vodio sam taj miting i svaki koji je bio za ostanak zajedničke države dok mi je žena sedela trudna u iznajmljenom stanu u Beogradu. To je vrlo jednostavno. Srpstvo se ne naplaćuje. Nema to da mi neko plati da ja to vodim - počeo je priču Čurović kod Ljiljane Smajlović i dodao:

- Ovi koji su bili plaćeni i vodili miting da se Srbija i Crna Gora odvoje, koji su rekli da je moj glavni grad negde tamo daleko, oni isti evo ih sada u Beogradu u svim serijama.Pa što si se onda odvajao?

Dobija pretnje zbog stava

Čurović je dobio niz uvreda i pretnji na Fejsbuk profilu nakon što je otvoreno govorio da je bio protiv referenduma 21. maja 2006. godine i nezavisnosti Crne Gore.

Izazvan time, reagovao je na društvenim mrežama ističući da dobija stravične poruke i pretnje.

Onima koji bi da ga "vešaju", "ubijaju" i slično, poručuje da je "Slaviša Novaka Čurović na Birou rada i u CG i u Srbiji. Nezaposlen".

Ističe da nikada jedan evro nije uzeo a da ga, kako navodi, nije debelo zaradio snimajući serije i filmove sa drugovima.

"I radeći u boksu odakle su me vaši dukljanoidi u Srbiji izbacili. Bivši monigreni, dukljani, sadašnji vlasnici istine u sportskim medijima baš ovde u Beogradu. Vaši, oni koji se busaju u srpska prsa sad. Štedeo sam od svog rada i nisam gladan i ne kukam. Radim i idem dalje, sa drugovima. One evre koje sam zaradio delio sam sa svakim svojim. To svako zna, ko me zna. Ničiji uzeo nisam", tvrdi Čurović.

Čurović navodi i da nikada nije dao na sebe, dostojanstvo, na svoje ime i prezime.

"Svi vi, koji mi napadate porodicu, dobro znajte, da sam Novakov sin, Slavkov brat, Milivojev unuk, Novaka Ašanina praunuk, Jovana Kršikape čukununuk, Dragića Čurovića koga su komadali Turci u Tušini isto čuknunuk. Nešto imam od toga u sebi, pa računajte sa tim. Kukavice! Ima nas, nešto oko 17-oro braće i Pejovića i Petrovića i Čurovića. Tu smo", napisao je i dodao:

"Pa dođite. Svuda idem sam ili sa braćom i prijateljima. Da mi date to što ste naumili… Ako vam basta. Spreman sam. Oduvek", nastavio je.

Nikada, kaže, nijednu reč ni gest nije napravio protiv bilo koje nacije i naroda u SFRJ.

"Niti ću. Jer su mi drugovi i kumovi svih vera i nacija, koje sve volim", navodi Ćurović i ističe:

"A svoju srpsku najviše".

Poručuje da je bio za SCG i biće vazda.