Novi sukob Toma Hardija na snimanju: Izbačen iz serije "Mafija u ratu"
Prema saznanjima Varajetija, Tom Hardi se neće pojaviti u trećoj sezoni kriminalističke drame "Mafija u ratu" na platformi “Paramount+”. Produkcija druge sezone već je završena, a snimanje je okončano u martu, prenosi RTS.
Izvori navode da Hardi nije pozvan da se vrati u seriju nakon problema na snimanju sa izvršnim producentom Džezom Batervortom, studijom "101 Studios" i drugim saradnicima.
Uprkos tome što treća sezona "Mafije u ratu" ("MobLand") još nije zvanično najavljena, s obzirom na uspeh serije na striming platformi, gotovo je izvesno da će biti snimljena. Za sada nije poznato na koji način će lik Toma Hardija biti izbačen iz priče.
Hardi u seriji tumači "fiksera" Harija Da Souzu. Serija je premijerno prikazana na Paramount+ prošlog proleća i brzo postala druga najgledanija serija na platformi.
"Mafija u ratu", čiji je autor Ronan Benet, okuplja glumačku ekipu koju, osim Hardija, predvode Pirs Brosnan, Helen Miren i Pedi Konsidajn.
Radnja prati kriminalnu porodicu Harigan, na čijem čelu su Konrad, koga igra Brosnan, i njegova supruga Mejv, koju tumači Miren. Konsajdin igra njihovog sina Kevina.
Batervort je napisao svih deset epizoda zajedno sa Benetom.
Ovo nije prvi put da Hardi ima sukobe sa kolegama na snimanju. Poznato je da je imao nesuglasice sa Šarliz Teron tokom snimanja filma "Pobesneli Maks: Autoput besa", a reditelj Džordž Miler kasnije je otkrio da su morali da ga "ubeđuju da izađe iz prikolice".