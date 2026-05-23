Prema saznanjima Varajetija, Tom Hardi se neće pojaviti u trećoj sezoni kriminalističke drame "Mafija u ratu" na platformi “Paramount+”. Produkcija druge sezone već je završena, a snimanje je okončano u martu, prenosi RTS.

Izvori navode da Hardi nije pozvan da se vrati u seriju nakon problema na snimanju sa izvršnim producentom Džezom Batervortom, studijom "101 Studios" i drugim saradnicima.

Tom Hardi u seriji Zemlja mafijaša Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Uprkos tome što treća sezona "Mafije u ratu" ("MobLand") još nije zvanično najavljena, s obzirom na uspeh serije na striming platformi, gotovo je izvesno da će biti snimljena. Za sada nije poznato na koji način će lik Toma Hardija biti izbačen iz priče.

Hardi u seriji tumači "fiksera" Harija Da Souzu. Serija je premijerno prikazana na Paramount+ prošlog proleća i brzo postala druga najgledanija serija na platformi.

"Mafija u ratu", čiji je autor Ronan Benet, okuplja glumačku ekipu koju, osim Hardija, predvode Pirs Brosnan, Helen Miren i Pedi Konsidajn.

Radnja prati kriminalnu porodicu Harigan, na čijem čelu su Konrad, koga igra Brosnan, i njegova supruga Mejv, koju tumači Miren. Konsajdin igra njihovog sina Kevina.

Batervort je napisao svih deset epizoda zajedno sa Benetom.

