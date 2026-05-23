Slušaj vest

Film "Fjord", nova drama rumunskog reditelja Kristijana Munđiua, osvojio je u danas Zlatnu palmu, glavnu nagradu Filmskog festivala u Kanu.

Ovo je drugi put da je Munđiu osvojio ovu prestižnu nagradu, nakon što mu je to pošlo za rukom 2007. godine sa ostvarenjem "4 meseca, 3 nedelje i 2 dana", piše Rojters.

Cristian Mungiu
Cristian Mungiu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Drama u kojoj glavne uloge tumače Sebastijan Sten i Renate Reinsve fokusira se na sukob vrednosti koji nastaje kada se jedna religiozna porodica preseli iz Rumunije u jedno norveško selo.

Ne propustitePop kulturaDžon Travolta dobio Zlatnu palmu za životno delo: Delo bazirano na smrti njegovog sina odnelo nagradu u Kanu
Džon Travolta na Kanskom festivalu 2026 osvojio Zlatnu palmu
KulturaSnimanje nove sezone serije "Beli lotos" počelo u Kanu: Pogledajte prve kadrove (VIDEO)
Serija Beli lotos
KulturaNovi film Pedra Almodovara premijerno prikazan u Kanu uz devetominutne ovacije publike
Film Gorki Božić
Pop kulturaDžejn Fonda u 88. godini održala modnu lekciju na crvenom tepihu: Ovako treba da izgleda jedna diva (FOTO)
Džejn Fonda

02:32
FILMOVI O DŽEJMSU BONDU I BELMONDU MENJALI SU ŽIVOTNE OBRASCE ČITAVIH GENERACIJA! Život Duška Popova između mita i stvarnosti: "Ovakva ličnost više ne postoji" Izvor: Kurir televizija