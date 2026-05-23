Film "Fjord", nova drama rumunskog reditelja Kristijana Munđiua, osvojio je u danas Zlatnu palmu, glavnu nagradu Filmskog festivala u Kanu.

Ovo je drugi put da je Munđiu osvojio ovu prestižnu nagradu, nakon što mu je to pošlo za rukom 2007. godine sa ostvarenjem "4 meseca, 3 nedelje i 2 dana", piše Rojters.

Cristian Mungiu

Drama u kojoj glavne uloge tumače Sebastijan Sten i Renate Reinsve fokusira se na sukob vrednosti koji nastaje kada se jedna religiozna porodica preseli iz Rumunije u jedno norveško selo.