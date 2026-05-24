U Srpskom narodnom pozorištu, u petak 22. maja, premijerno je izveden koreografski triptih "Negde izvan planeta". Za novosadski baletski ansambl veče je osmislila slavna koreografskinja Anabel Lopez Očoa, a predstavu čine komadi "Varljiva lepota", "Kiša" i "Linea recta". Kostime potpisuje Mark Zapoune, a dizajn svetla Džozef Volš.

Foto: Leonard Binello



Publika je uz ovacije ispratila sve koreografske celine, u kojima su zablistali igrači Srpskog narodnog pozorišta: Ajvi Grifits, Samjuel Bišop, Pinja Risanen, Nikola Stamenović, Žulijen Fisler, Jorgos Camparis, Matilde Ferari, Gabrijel Potenca, Samanta Eskobar Martinez, Hju Luis, Saika Suzuki, Džona Hinton Ejveri, Rajna Jakišić i Arči Anderson.

Baletski umetnici Srpskog narodnog pozorišta posebno će pamtiti saradnju i rad sa poznatom koreografkinjom.

“Rad sa Anabel Lopez Očoom bio je neverovatno transformativno iskustvo koje je u potpunosti pomerilo granice mog umetničkog izraza. Njen koreografski stil zahteva i rigoroznu preciznost i duboku emotivnu ranjivost, što je ovaj nastup učinilo nezaboravnom prekretnicom za mene. Izvođenje njenih koreografija bilo je istinsko i duboko zadovoljstvo.” - izjavila je Žilijen Fisler.

Foto: Leonard Binello

Nadovezujući se na svoju koleginicu, Hju Luis kaže da je “bilo neverovatno posmatrati koliko pažnje koreografkinja posvećuje svakom, pa i najsitnijem detalju pokreta i kako svoje znanje prenosi na izvođače. Bila nam je čast, zadovoljstvo i uživanje”.

“Rad sa Anabel Lopez Očoom bio je dragoceno iskustvo od početka do kraja. Koreografija komada u kome nastupam je puna poleta i energije, a autorka je uspela da kvalitete svakog igrača utka u premijeru! Od samog početka jasno nam je prenela svoju umetničku viziju, što je ceo stvaralački proces učinilo posvećenim i zajedničkim" rekao je Džona Hinton-Ejveri.

Svoje zadovoljstvo nakon premijere nije krila ni sama koreografkinja Anabela Lopez Očoa koja je izjavila da su igrači baleta Srpskog narodnog pozorišta vrlo talentovani i da je saradnja sa njima bila kratka, ali intenzivna, te da je na nju ostavila veliki utisak. Igračima baleta Srpskog narodnog pozorišta poželela je “da svoj dar nastave sa uspehom da dele sa domaćom i inostranom publikom”.

Foto: Leonard Binello

Nakon premijernog izvođenja, predstava "Negde izvan planeta" će već u junu otpočeti svoj festivalski život u okviru programa novosadskog Infanta, a zatim i festivala u Viminacijumu, dok je Balet Srpskog narodnog pozorišta već krenuo na svoju turneju po Grčkoj. "Don Kihot" čiju je koreografiju potpisao Đula Harangozo, gostuje u Solunu (25. maja), Volosu (27. maja) i Komotiniju (29. maja).

