Pevač, kompozitor i pesnikBob Dilan danas slavi 85. rođendan. Živa legenda, dobitnik Nobelove nagrade i svedok vremena u kojem je muzika zaista mogla da menja stvari.

Rođen je kao Robert Alen Cimerman 24. maja 1941. u Minesoti. Promenio je ime inspirisan velškim pesnikom Dilanom Tomasom. Poznat po društveno i politički angažovanim pesmama, sredinom šezdesetih, posle saobraćajne nesreće, zbog religijskih tekstova odmiče se od psihodelije, a sedamdesete obeležava bavljenjem i drugim vrstama umetnosti. Objavljuje roman "Tarantula" i knjigu "Writings and Drawings by Bob Dylan2, komponuje muziku za film "Pet Garet" i "Bili Kid", u kojem i glumi.

Krajem šezdesetih prelazi u hrišćanstvo, da bi se osamdesetih vratio judaizmu. Za 45 godina objavio je 44 albuma. Časopis Tajms uvrstio ga je na listu sto najuticajnijih osoba 20. veka.

"Hej, voleo bih da se i sam nazivam pesnikom, ali, nažalost, ne mogu zbog svih ostalih bednika koji dele istu titulu. Ko je na kraju bio pravi pesnik? Alen Ginsberg? On je pesnik. Biti pesnik ne znači nužno da morate da ispisujete redove reči na papiru. Znate na šta mislim: neki kamiondžija koji polako hoda stepeništem u motelu je pesnik. Govori kao pesnik.“ - govorio je muzičar.

Prvi put je službeno nominovan za Nobelovu nagradu za književnost 1997. godine. Priznanje je osvojio 2016. godine. Nije se pojavio na njenom uručenju ali nije odbio da je primi. Da bi dobio i novčani deo nagrade (oko 900.000 dolara), morao je po pravilima da održi Nobelovu besedu. To je učinio u poslednjem mogućem trenutku, u junu 2017. godine, tako što je poslao snimljeni audio-esej od 27 minuta, u kojem je predivno govorio o uticaju muzike i književnosti (poput "Mobi Dika" i "Odiseje") na njegovo stvaralaštvo.

