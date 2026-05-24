Na upravo dodeljenim nagradama 79. izdanja najglamuroznijeg i najpoznatijeg svetskog filmskog festivala u Kanu pali su rekordi! U osam kategorija u kojima se standardno dele nagrade ove godine čak je 11 pobednika, a baš svi se nalaze u distribuciji MCF MegaCom Filma!

Kristijan Munđu

Rumunski reditelj Kristijan Munđu drugi put u svojoj bogatoj karijeri osvaja najprestižniju nagradu u festivalskom svetu, ovog puta za sjajnu dramu FJORD u kojoj su glavne uloge ostvarili Sebastijan Stan i Renate Reinsve kao članovi religiozne porodice iz Rumunije koja se nastanila u norveškom selu gde se suočava sa predrasudama lokalne zajednice. Devetnaest godina nakon što je pobedio sa senzacionalnim filmom "4 meseca, 3 nedelje i 2 dana", Munđu se vratio na velika vrata u Kan gde je doslovno trijumfovao, jer osim što je njegov FJORD osvojio Zlatnu palmu, takođe je dobio i nagradu FIPRESCI, kao i nagradu ekumenskog žirija, što ga čini apsolutnim pobednikom ovogodišnjeg festivala!

Veliku nagradu žirija Grand Prix. drugu po važnosti nagradu kompletnog festivala, osvojio je ruski reditelj Andrej Zvjagincev za svoj novi film MINOTAUR koji je postao jedan od najbolje ocenjenih filmova u Kanu od strane kritike. Reč je o napetom trileru o visoko pozicioniranom direktoru čiji kontrolisani život počinje da se urušava nakon što upadne u profesionalnu krizu i otkrije bračnu izdaju. Nagradu žirija osvojila je nemačka rediteljka Valeska Grizebah za akcionu avanturističku romansu USNULAAVANTURA o ženi koja pristaje da pomogne starom znancu kog prati u njegovoj avanturi i uskoro ulazi na opasnu teritoriju u kojoj će biti primorana da se suprotstavi sopstvenoj požudi.

Andrej Zvjagincev

Veliko iznenađenje ovogodišnje dodele nagrada dogodilo se u kategorijama režije i glume. Naime, nagradu za najbolju režiju podelila su čak trojica reditelja, što se nikada ranije u istoriji Kana nije dogodilo. Pavel Pavlikovski osvojio je nagradu za režiju za istorijsku dramu OTADŽBINA, čime je ponovio uspeh iz 2018. godine kada je sa svojim prethodnim filmom „Hladni rat“ osvojio istu nagradu. Za dramu „Hladni rat“ Pavlikovski je na kraju dobio nominaciju za prestižnu nagradu Oskar, a nije isključeno da bi to mogao da ponovi i sa OTADŽBINOM, kritičarski najbolje ocenjenim filmom ovogodišnjeg festivala. Nagradu za najbolju režiju takođe su podelili i reditelji Havijer Kalvo i Havijer Ambrosi za ratnu istorijsku romansu CRNA KUGLA koja istražuje egzistenciju nekoliko likova povezanih kroz teme seksualnosti, požude, bola i nasleđa. Obojica reditelja, inače jedan od najslavnijih gej parova u Španiji, koji su u vezi više od trinaest godina, na sceni prilikom preuzimanja nagrade nisu skrivali oduševljenje, baš kao ni glumice iz filma IZNENADA reditelja Rjūsukea Hamagučija, Viržini Efira i Tao Okamoto, koje su podelile nagradu za najbolju žensku ulogu i pritom zahvalile upravo scenaristi i reditelju na prilici koju im je pružio da u 195 minuta dugom filmu, jednom od najtoplije prihvaćenih filmova festivala od strane publike, čije su ovacije trajale gotovo dvanaest minuta, ožive dve nove prijateljice koje dele strast prema filozofskim raspravama.

Svi dobitnici nagrada

U kategoriji glavne muške uloge takođe je došlo do podele nagrade. Tu su trijumfovali mladi glumci Emanuel Makija i Valentin Kampanj zahvaljujući nastupu u još jednom izuzetno kvalitetnom filmu belgijskog reditelja Lukasa Donta KUKAVICA, čija je radnja smeštena na front Prvog svetskog rata. Nagradu za najbolji scenario osvojio je Emanuel Mar za film NAŠE ZDRAVLJE, ratnu dramu čija se radnja odvija 1940. godine u Višijevskoj Francuskoj, a prati Anrija Mara koji pokušava da se etablira u novom režimu i objavi svoj politički manifest.

Apsolutno svi pobednici ovogodišnjeg festivala u Kanu nalaze se u distribuciji MCF Mega Com Filma, a nakon premijera na domaćim festivalima publika će ih takođe imati priliku da pogleda i u bioskopima širom zemlje! Prvo stiže "Gorki Božić" slavnog španskog reditelja Pedra Almodovara. Publika je ovo ostvarenje nagradila destominutnim ovacijama. Almodovar je na premijeri prisustvovao zajedno sa glumačkom ekipom koju predvode Barbara Leni, Leonardo Sbaralja, Aitana Sančez-Hihon i Kim Gutijerez. Vidno dirnut reakcijom publike, reditelj se obratio prisutnima rečima da ga svaki dolazak u Kan iznova duboko pogađa i da mu je sama činjenica da sedi u toj sali ostvarenje sna. Njegove reči ispraćene su novim dugotrajnim aplauzom publike.

Pedro Almodovar sa glumcima na setu



"Gorki Božić" kroz dve paralelne priče koje istražuju granicu između stvarnog života i fikcije. U jednoj priči pratimo Raula, filmskog reditelja koji tokom kreativne blokade počinje da koristi živote ljudi iz svog okruženja kao inspiraciju za scenario koji piše. Druga priča vodi nas u 2004. godinu i prati Elsu, rediteljku reklamnih filmova koja nakon smrti majke odlazi na ostrvo Lansarote zajedno s prijateljicom Patricijom.

Film se nalazi u distribuciji MCF MegaCom Filma, a domaća publika moći će da ga pogleda u bioskopima od 28. maja. Svečana premijera u Srbiji biće održana 26. maja u MTS dvorani.

