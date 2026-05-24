Beldocs Pitching Forum, program za filmske profesionalce Beldocs Industry Days, dodelio je svoje nagrade u subotu, 23. maja 2026. godine, tokom ceremonije koju je vodila šefica Beldocs Industry programa, Andrijana Sofranić Šućur. Forum je održan od 21. do 24. maja u okviru 19. izdanja Beldocs Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Beogradu.

Ovogodišnji događaj je ponovo okupio filmsku zajednicu regionalnih i međunarodnih profesionalaca iz sveta dokumentarnog filma da učestvuju u četiri dana pitchinga, umrežavanja i kreativne razmene.

Nagradu Festivala dokumentarnog filma iz Soluna dobio je projekat I Was Told to Save the World, reditelja Nebojše Resanovića i Hane Piščević, u produkciji Savine Smederevac. Žiri je bio impresioniran prepoznatljivim i bliskim likovima koji su srž ovog filma, kao i talentom i umešnošću mladih filmski autorki da s takvom iskrenošću i humorom prikažu univerzalnu napetost

između brige o drugima i brige o sebi. Nagradu Forgrade za postprodukciju dobio je film Symbols of War, reditelja Nenada

Mikalačkog, u produkciji Ivane Pejak. Žiri je pohvalio hrabrost i strast ovog novog autorskog tima da zabeleže tako aktuelnu priču, i to s jednako hrabrim i sigurnim kreativnim pristupom. Žiri je istakao da će ova nagrada posebno pomoći da se prevaziđu trenutna ograničenja i omogući timu da ostvari svoju viziju i dovede ovaj hitan i važan film pred publiku.

Nagradu Filmskog centra Crne Gore dobio je film Silence of the Classroom, rediteljke Isidore Bulatović, u produkciji Jasmine Karajlović. Žiri je uočio veliki potencijal u ovom crnogorskom projektu u razvoju – s ispričanom pričom koja privlači pažnju i mogućnošću da istraži važne teme i suštinska pitanja. Žiri je smatrao da ova zaslužena nagrada ima izuzetno veliki značaj u ovoj ranoj fazi rada.

Pored nagrada koje je dodelio glavni žiri, niz nagrada su uručili ugledni predstavnici partnerskih institucija:

MajorDocs Talent nagradu dobio je film Ip Dip Sky Blue, reditelja Nina Lomadzea, u produkciji Gvantse Nadibaidze. MajorDocs je iskazao ponos podržavajući projekat koji demonstrira smelu filmsku viziju i duboko senzibilan kolaborativan proces s decom koja žive na politički razjedinjenoj teritoriji. Pretvarajući decu u koautore filma, projekat otvara moćnu i duboko ljudsku perspektivu

života oblikovanog nevidljivim granicama, nasleđenom traumom i tihom okupacijom. Nagradu Ji.hlava New Visions Market dobio je film Symbols of War, reditelja Nenada Mikalačkog, u produkciji Ivane Pejak. U obrazloženju nagrade film je opisan kao lokalna priča, ali i univerzalna – apsurdna, a ipak živa i sveprisutna – i iznad svega, hrabro i važno svedočanstvo našeg vremena.

Nagradu Lightdox dobio je film Krunk, rediteljke Aurore Tuğçe Aydın, u produkciji Mikaela Dishuntsa. Lightdox je iskazao ponos podržavajući duboko dirljiv i umetnički ubedljiv projekat koji se odlikuje snažnom kreativnom vizijom i emocionalnom dubinom. Kombinujući intimno pripovedanje sa širom istorijskom refleksijom, film nudi potresno istraživanje sećanja, identiteta i

međugeneracijske veze kroz delikatan i poetičan narativni pristup.

Nagradu Impronta Films dobio je film Confessions of a Female Gamer, rediteljke i producentkinje Dolye Gavanski, uz Martičku Božilovu kao ko-producentkinju. Ana Saiz ispred Impronta Films-a prepoznala je ovaj smeo i aktualan dokumentarni rad u nastajanju koji istražuje identitet, performans i skrivenu stvarnost s kojom se žene suočavaju u kulturi igranja videoigara –

otkrivajući duboko lične i univerzalne borbe s inteligencijom, humorom i emotivnom dubinom. Nagradu East Doc, takođe je dobio film Ip Dip Sky Blue, reditelja Nina Lomadzea, u produkciji Gvantse Nadibaidze. Žiri je proslavio film u kome deca postaju autori vlastite slike, balansirajući u miminalnom prostoru između izmišljenog sveta njihovih igara i naslednih rana, gde se geopolitička

težina utka u gestove i u zemlju do koje njihove porodice ne mogu da dopru.

Nagradu Dokumentarne asocijacije Evrope (DAE) dobio je film Silence of the Classroom, rediteljke Isidore Bulatović, u produkciji Jasmine Karajlović. U ime DAE, nagrada je otišla projektu koji dirne tihim samopouzdanjem i emotivnom senzibilnošću – hibridni dokumentarac koji kombinuje obzervacijski pristup s animacijom na lep i smislen način, pretvarajući dečakovu maštu u oblik preživljavanja.

DOK Exchange XR nagradu dobio je VR projekat Little Radio Orchestra autorke Ane Aleksovske. Projekat predstavlja istraživanje očuvanja kulturnog nasleđa kroz priču o osobi koja čuva i prenosi krhki zvučni identitet jednog naroda putem zvuka i radija kroz generacije. U vreme kada veštačka inteligencija i nove tehnologije menjaju načine arhiviranja i pamćenja priča, DOK

Exchange XR je ponosno podržao umetnika koji unosi filmske dokumentarističke prakse u imerzivno pripovedanje.

Ovogodišnje izdanje festivala podržali su Evropska unija kroz program Kreativna Evropa MEDIA, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Filmski centar Crne Gore, ambasade Portugala, Kanade, Danske i Slovenije, Italijanski institut za kulturu, Gete institut u Beogradu, Austrijski kulturni forum, Francuski institut u Srbiji, Češki centar Beograd, Poljski institut u Beogradu, Danski

filmski institut, Misija OEBS-a u Srbiji, Heartefact fondacija, Lightdox, Insajder TV i DOX TV.