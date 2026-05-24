Dodeljene nagrade Beldocs Industry Days 2026
Beldocs Pitching Forum, program za filmske profesionalce Beldocs Industry Days, dodelio je svoje nagrade u subotu, 23. maja 2026. godine, tokom ceremonije koju je vodila šefica Beldocs Industry programa, Andrijana Sofranić Šućur. Forum je održan od 21. do 24. maja u okviru 19. izdanja Beldocs Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Beogradu.
Ovogodišnji događaj je ponovo okupio filmsku zajednicu regionalnih i međunarodnih profesionalaca iz sveta dokumentarnog filma da učestvuju u četiri dana pitchinga, umrežavanja i kreativne razmene.
Nagradu Festivala dokumentarnog filma iz Soluna dobio je projekat I Was Told to Save the World, reditelja Nebojše Resanovića i Hane Piščević, u produkciji Savine Smederevac. Žiri je bio impresioniran prepoznatljivim i bliskim likovima koji su srž ovog filma, kao i talentom i umešnošću mladih filmski autorki da s takvom iskrenošću i humorom prikažu univerzalnu napetost
između brige o drugima i brige o sebi. Nagradu Forgrade za postprodukciju dobio je film Symbols of War, reditelja Nenada
Mikalačkog, u produkciji Ivane Pejak. Žiri je pohvalio hrabrost i strast ovog novog autorskog tima da zabeleže tako aktuelnu priču, i to s jednako hrabrim i sigurnim kreativnim pristupom. Žiri je istakao da će ova nagrada posebno pomoći da se prevaziđu trenutna ograničenja i omogući timu da ostvari svoju viziju i dovede ovaj hitan i važan film pred publiku.
Nagradu Filmskog centra Crne Gore dobio je film Silence of the Classroom, rediteljke Isidore Bulatović, u produkciji Jasmine Karajlović. Žiri je uočio veliki potencijal u ovom crnogorskom projektu u razvoju – s ispričanom pričom koja privlači pažnju i mogućnošću da istraži važne teme i suštinska pitanja. Žiri je smatrao da ova zaslužena nagrada ima izuzetno veliki značaj u ovoj ranoj fazi rada.
Pored nagrada koje je dodelio glavni žiri, niz nagrada su uručili ugledni predstavnici partnerskih institucija:
MajorDocs Talent nagradu dobio je film Ip Dip Sky Blue, reditelja Nina Lomadzea, u produkciji Gvantse Nadibaidze. MajorDocs je iskazao ponos podržavajući projekat koji demonstrira smelu filmsku viziju i duboko senzibilan kolaborativan proces s decom koja žive na politički razjedinjenoj teritoriji. Pretvarajući decu u koautore filma, projekat otvara moćnu i duboko ljudsku perspektivu
života oblikovanog nevidljivim granicama, nasleđenom traumom i tihom okupacijom. Nagradu Ji.hlava New Visions Market dobio je film Symbols of War, reditelja Nenada Mikalačkog, u produkciji Ivane Pejak. U obrazloženju nagrade film je opisan kao lokalna priča, ali i univerzalna – apsurdna, a ipak živa i sveprisutna – i iznad svega, hrabro i važno svedočanstvo našeg vremena.
Nagradu Lightdox dobio je film Krunk, rediteljke Aurore Tuğçe Aydın, u produkciji Mikaela Dishuntsa. Lightdox je iskazao ponos podržavajući duboko dirljiv i umetnički ubedljiv projekat koji se odlikuje snažnom kreativnom vizijom i emocionalnom dubinom. Kombinujući intimno pripovedanje sa širom istorijskom refleksijom, film nudi potresno istraživanje sećanja, identiteta i
međugeneracijske veze kroz delikatan i poetičan narativni pristup.
Nagradu Impronta Films dobio je film Confessions of a Female Gamer, rediteljke i producentkinje Dolye Gavanski, uz Martičku Božilovu kao ko-producentkinju. Ana Saiz ispred Impronta Films-a prepoznala je ovaj smeo i aktualan dokumentarni rad u nastajanju koji istražuje identitet, performans i skrivenu stvarnost s kojom se žene suočavaju u kulturi igranja videoigara –
otkrivajući duboko lične i univerzalne borbe s inteligencijom, humorom i emotivnom dubinom. Nagradu East Doc, takođe je dobio film Ip Dip Sky Blue, reditelja Nina Lomadzea, u produkciji Gvantse Nadibaidze. Žiri je proslavio film u kome deca postaju autori vlastite slike, balansirajući u miminalnom prostoru između izmišljenog sveta njihovih igara i naslednih rana, gde se geopolitička
težina utka u gestove i u zemlju do koje njihove porodice ne mogu da dopru.
Nagradu Dokumentarne asocijacije Evrope (DAE) dobio je film Silence of the Classroom, rediteljke Isidore Bulatović, u produkciji Jasmine Karajlović. U ime DAE, nagrada je otišla projektu koji dirne tihim samopouzdanjem i emotivnom senzibilnošću – hibridni dokumentarac koji kombinuje obzervacijski pristup s animacijom na lep i smislen način, pretvarajući dečakovu maštu u oblik preživljavanja.
DOK Exchange XR nagradu dobio je VR projekat Little Radio Orchestra autorke Ane Aleksovske. Projekat predstavlja istraživanje očuvanja kulturnog nasleđa kroz priču o osobi koja čuva i prenosi krhki zvučni identitet jednog naroda putem zvuka i radija kroz generacije. U vreme kada veštačka inteligencija i nove tehnologije menjaju načine arhiviranja i pamćenja priča, DOK
Exchange XR je ponosno podržao umetnika koji unosi filmske dokumentarističke prakse u imerzivno pripovedanje.
Kompletan spisak dobitnika nagrada Beldocs Pitching Foruma 2026:
Nagrada Festivala dokumentarnog filma iz Soluna
I WAS TOLD TO SAVE THE WORLD – NEBOJŠA RESANOVIĆ i HANA PIŠČEVIĆ
Nagrada Forgrade za postprodukciju
SYMBOLS OF WAR – NENAD MIKALAČKI
Nagrada Filmskog centra Crne Gore
SILENCE OF THE CLASSROOM – ISIDORA BULATOVIĆ
MajorDocs Talent nagrada
IP DIP SKY BLUE – NINO LOMADZE
Nagrada Ji.hlava New Visions Market
SYMBOLS OF WAR – NENAD MIKALAČKI
Nagrada Lightdox
KRUNK – AURORA TUĞÇE AYDIN
Nagrada Impronta Films
CONFESSIONS OF A FEMALE GAMER – DOLYA GAVANSKI
Nagrada East Doc
IP DIP SKY BLUE – NINO LOMADZE
DOK Exchange XR nagrada
LITTLE RADIO ORCHESTRA – ANA ALEKSOVSKA
Nagrada Dokumentarne asocijacije Evrope (DAE)
SILENCE OF THE CLASSROOM – ISIDORA BULATOVIĆ
Ovogodišnje izdanje festivala podržali su Evropska unija kroz program Kreativna Evropa MEDIA, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Filmski centar Crne Gore, ambasade Portugala, Kanade, Danske i Slovenije, Italijanski institut za kulturu, Gete institut u Beogradu, Austrijski kulturni forum, Francuski institut u Srbiji, Češki centar Beograd, Poljski institut u Beogradu, Danski
filmski institut, Misija OEBS-a u Srbiji, Heartefact fondacija, Lightdox, Insajder TV i DOX TV.
I ove godine Beldocs će dodeliti Nagradu publike za najbolji evropski film, čiji je pokrovitelj Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Dvadeset filmova je u ovoj konkurenciji, a glasanje je moguće posle svake projekcije.
O Beldocsu
Beldocs je osnovan 2008. godine i danas predstavlja jedan od vodećih međunarodnih
festivala dokumentarnog filma u regionu. Tokom sedam dana, na više lokacija u Beogradu,
publika ima priliku da vidi više od 100 premijernih filmova u okviru brojnih programskih
celina. Festival dodeljuje više nagrada za najbolja ostvarenja, dok kroz Beldocs Industry
platformu aktivno podržava razvoj novih projekata.
Beldocs svake godine okuplja veliki broj međunarodnih filmskih profesionalaca – autora,
producenata i predstavnika relevantnih evropskih i svetskih institucija i kompanija, čime
doprinosi razvoju i vidljivosti dokumentarnog filma u regionu.