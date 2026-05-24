Za potrebe snimanja filma i serije „Sretenje“, koji prate događaje iz 1804. godine i Prvog srpskog ustanka, potreban je ogroman broj statista, objavio je Dečiji centar Smajli iz Zrenjanina.

Snima se u Belegišu, a period snimanja je od 25. maja do 5. juna, sa pauzom 31. maja. Snimaju se velike scene bitke sa Turcima, Seča kneževa, kao i narod i ustanici u vremenu kada se rađala sloboda Srbije. Na setu je potrebno biti u 6 sati.

Film Sretenje Foto: Ministarstvo Kulture

Kako se navodi u objavi, honorar iznosi 3.500 dinara po danu, obezbeđena su dva obroka, a prevoz je organizovan iz Novog Sada, Beograda i Zrenjanina. Zainteresovani za statiranje mogu da se jave na broj telefona 060 517 01 00.

„Ovo nije samo statiranje. Ovo je prilika da budete deo nečega velikog, da osetite atmosferu filma, upoznate divne ljude, steknete nova iskustva i ostavite trag u projektu koji oživljava jedan od najvažnijih perioda naše istorije. Film i serije ne nastaju za jedan dan, zato je važan kontinuitet i tim ljudi koji će zajedno stvoriti magiju na setu. Ako želiš da budeš deo te priče, sada je pravi trenutak. Ne propusti priliku da kažeš: I ja sam bio deo Sretenja“, navodi se u objavi Dečijeg centra Smajli, piše Zrenjaninski portal.

Predrag Gaga Antonijević Foto: Nikola Andjic/Kurir

Snimanje novog domaćeg igranog filma „Sretenje“, u režiji Predraga Gage Antonijevića, zvanično je počelo 12. maja, u selu Darosava kod Aranđelovca. Reč je o ambicioznom projektu koji na veliko platno donosi epopeju o rađanju moderne srpske države i junačkim danima Prvog i Drugog srpskog ustanka.

Uloga vožda Karađorđa poverena je Nenadu Jezdiću, dok će lik Miloša Obrenovića tumačiti Vuk Jovanović. Glavnu žensku ulogu igra Ivana Nikolić, koja će oživeti lik Jelene Jovanović, Karađorđeve supruge. U filmu igraju i Denis Murić i Nikola Kolja Pejaković.

Film će pratiti psihološki i fizički teret koji je Karađorđe preuzeo nakon izbora za vođu ustanka protiv dahija, kao i prerastanje bune u opštenarodni rat za oslobođenje Srbije.

Snimanje je planirano da traje tri meseca, a premijera se očekuje naredne godine na Sretenje.