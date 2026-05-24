RTS je najavio svoj Jutarnji program u novom ruhu. Poznato je ko će ga voditi. Sa nacionalne televizije obratili su se saopštenjem i otkrili šta će gledaoce očekivati u narednom periodu.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

"Srbija se budi. I mi smo tu. Pre prve kafe, pre svih obaveza koje donosi dan — tu smo. Pitamo - šta vas zanima, šta vas brine, šta vas raduje. Bez distance, za istim stolom sa vama.

Otvaramo vrata sveta i Srbije. Otkrivamo - šta se desilo u Vašingtonu, Briselu, Pekingu, Moskvi?

Šta nas čeka na putu, u apoteci, na pijaci? Ko su ljudi koji pomeraju granice — naučnici, umetnici, preduzetnici, obični junaci sa neobičnom pričom?

Sve to, svako jutro. Bez suvišnih reči. Studio koji diše. Voditelji koji slušaju. Teme koje ostaju.

Jutarnji program RTS1 — jer dobar dan počinje informisano.

Svakoga jutra od 5.55h, RTS1

Voditelji: Nikolina Rakić, Biljana Vraneš, Milja Gogić, Zoran Stanojević, Goran Stepić, Milenko Krišan", navodi se u saopštenju.

Ukinute tri emisije

Podsetimo, tri popularne emisije više nisu na programskoj šemi: "Na večeri kod", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš".

Na novoj programskoj šemi neće više biti mesta za formate ovog tipa.

Inače, emisiju "Ja volim Srbiju" vodila je Dragana Kosjerina Pedruv.

Emisiju "Stigni me ako znaš" vodila je Kristina Radenković, dok je "Na večeri kod" vodio Stefan Popović.