Završena poseta ministra Selakovića Rusiji: Kultura kao najčvršći most između dva naroda
Ministar kulture Nikola Selaković završio je višednevnu posetu Rusiji. On je poslednjeg obišao i imao sastanke u Moskvi, Velikom Novgorodu i na kraju u Sankt Peterburgu.
Podsetio je da je u Moskvi otvorena napokon i u Rusiji, srpska izložba "Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti" u arheološkom muzeju "Šusev", za koji je naveo da je jedinstven na svetu.
- Danas sam imao izuzetnu čast da, u ime predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, uručim Orden srpske zastave prvog stepena Mihailu Borisoviču Piotrovskom, direktoru Državnog Ermitaža i jednom od najznačajnijih svetskih kulturnih poslenika.
Ovo visoko odlikovanje predstavlja priznanje za sve što je učinio u razvoju kulturnih veza između Republike Srbije i Ruske Federacije, kao i za iskreno prijateljstvo i poštovanje koje godinama pokazuje prema našoj zemlji i našem narodu.
Posebno sam ponosan što će u bogatoj istoriji Ermitaža upravo Mihail Borisovič biti prvi direktor koji će poneti orden iz srpskih ruku. To je snažan simbol bliskosti naših naroda, ali i potvrda da kultura ostaje jedan od najčvršćih mostova koji nas povezuju.
Hvala Vam, poštovani Mihailo Borisoviču, na svemu što ste učinili za Srbiju, na podršci "Danima Ermitaža u Beogradu“, kao i na prijateljstvu koje posvećeno gradite između naših institucija i naroda - poručio je ministar.
