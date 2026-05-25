Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković završio je višednevnu posetu Rusiji. On je poslednjeg obišao i imao sastanke u Moskvi, Velikom Novgorodu i na kraju u Sankt Peterburgu.

Foto: Ministarstvo Kulture



Podsetio je da je u Moskvi otvorena napokon i u Rusiji, srpska izložba "Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti" u arheološkom muzeju "Šusev", za koji je naveo da je jedinstven na svetu.



- Danas sam imao izuzetnu čast da, u ime predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, uručim Orden srpske zastave prvog stepena Mihailu Borisoviču Piotrovskom, direktoru Državnog Ermitaža i jednom od najznačajnijih svetskih kulturnih poslenika.

Ovo visoko odlikovanje predstavlja priznanje za sve što je učinio u razvoju kulturnih veza između Republike Srbije i Ruske Federacije, kao i za iskreno prijateljstvo i poštovanje koje godinama pokazuje prema našoj zemlji i našem narodu.

Posebno sam ponosan što će u bogatoj istoriji Ermitaža upravo Mihail Borisovič biti prvi direktor koji će poneti orden iz srpskih ruku. To je snažan simbol bliskosti naših naroda, ali i potvrda da kultura ostaje jedan od najčvršćih mostova koji nas povezuju.

Pogledajte kako je bilo na svečanosti

1/8 Vidi galeriju Selaković uručuje orden Foto: Ministarstvo Kulture

Hvala Vam, poštovani Mihailo Borisoviču, na svemu što ste učinili za Srbiju, na podršci "Danima Ermitaža u Beogradu“, kao i na prijateljstvu koje posvećeno gradite između naših institucija i naroda - poručio je ministar.

Bonus video: Selaković otvara izložbu u Trstu