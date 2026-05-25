Beldoks se završava večeras dodelom nagrada, a pred veliko finale gošća je bila i Žilijet Binoš. Poslednju projekciju petog dana festivala u Domu omladine Beograda obeležio je film "Unutar nas", rediteljski prvenac slavne francuske glumice. Nakon projekcije, publika je imala priliku da putem video-linka razgovara sa autorkom, a razgovor je vodila glumica Jelena Ilić. Govoreći o saradnji s koreografom Akramom Kanom, Binoš je objasnila da je sve počelo na poziv koreografkinje Su Man Hsu, nakon čega je upoznala Kana i s njim započela proces zajedničkog istraživanja pokreta kroz improvizaciju.

- Na kraju proba rekao mi je: "Vidimo se za dve godine i tada ćemo napraviti predstavu zajedno." Tako je zapravo sve počelo. Nismo se poznavali. Nismo tada imali konkretnu temu niti jasnu ideju o čemu će predstava biti. Jednostavno smo želeli da stvaramo zajedno - on je želeo da glumi, a ja sam želela više da se krećem nego da plešem. Izabrali smo i jedno i drugo - rekla je beogradskoj publici slavna glumica.

Govoreći o odluci da predstavu pretoči u film, Binoš se prisetila susreta s Robert Redford u Njujorku:

- Kada sam sišla sa scene, ugledala sam Roberta Redforda ispred garderobe. Bio je veoma direktan - poveo me je nazad i rekao: "Moraš da snimiš film od ove predstave." Ponavljao je to više puta. Znala sam da je u pravu, ali tada još nisam imala predstavu kako da to izvedem - ispričala je Binoš.

