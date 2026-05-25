Slušaj vest

Beldoks se završava večeras dodelom nagrada, a pred veliko finale gošća je bila i Žilijet Binoš. Poslednju projekciju petog dana festivala u Domu omladine Beograda obeležio je film "Unutar nas", rediteljski prvenac slavne francuske glumice. Nakon projekcije, publika je imala priliku da putem video-linka razgovara sa autorkom, a razgovor je vodila glumica Jelena Ilić. Govoreći o saradnji s koreografom Akramom Kanom, Binoš je objasnila da je sve počelo na poziv koreografkinje Su Man Hsu, nakon čega je upoznala Kana i s njim započela proces zajedničkog istraživanja pokreta kroz improvizaciju.

Jelena Ilic i Juliette Binoche foto PREVENTER.jpeg
Žilijet Binoš Foto: Luka Milanović


- Na kraju proba rekao mi je: "Vidimo se za dve godine i tada ćemo napraviti predstavu zajedno." Tako je zapravo sve počelo. Nismo se poznavali. Nismo tada imali konkretnu temu niti jasnu ideju o čemu će predstava biti. Jednostavno smo želeli da stvaramo zajedno - on je želeo da glumi, a ja sam želela više da se krećem nego da plešem. Izabrali smo i jedno i drugo - rekla je beogradskoj publici slavna glumica.

profimedia-0308186388.jpg
Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Govoreći o odluci da predstavu pretoči u film, Binoš se prisetila susreta s Robert Redford u Njujorku:

- Kada sam sišla sa scene, ugledala sam Roberta Redforda ispred garderobe. Bio je veoma direktan - poveo me je nazad i rekao: "Moraš da snimiš film od ove predstave." Ponavljao je to više puta. Znala sam da je u pravu, ali tada još nisam imala predstavu kako da to izvedem - ispričala je Binoš.

Jelena Ilic. Juliette Binoche. Beldocs. FOTO - PREVENTER.jpg
Žilijet Binoš Foto: Luka Milanović


U muzeju devedesetih, povodom filma "Čovek od šest milijardi dolara", održana je panel-diskusija "Cena novinarstva".
Beldoks je osnovan 2008. godine i danas predstavlja jedan od vodećih međunarodnih festivala dokumentarnog filma u regionu. Tokom sedam dana, na više lokacija u Beogradu, publika je imala priliku da vidi više od 100 premijernih filmova u okviru brojnih programskih celina.

Ne propustiteKulturaPlanule karte za otvaranje Beldoksa: Putovanje Alekse i Filipa jugom za Ameriku
Kadar iz filma Yugo ide u Ameriku_foto Aleksa Borković (4).jpg
KulturaDodeljene nagrade Beldocs Industry Days 2026
19.BELDOCS..jpg
KulturaOni koji nisu bili na fotografijama Goranke Matić treba da se zapitaju da li su uopšte postojali
EKV. Goranka Matic.jpg
KulturaNa snimanju filma "Horoskop" Dragana Nikolića od smrti delile sekunde: Darko Bajić najavio premijeru novog dokumentarca
Film Horoskop foto Jugoslovenska kinoteka.jpg