Neke večeri nisu samo koncerti. Neke večeri postanu priče koje se pamte, trenuci koji ostanu zapisani negde između srca i sećanja. Takva noć će se desiti 14. juna u Luci Beograd, kad će Damir Urban sa svojim bendom i gudačkim kvartetom održati prvi veliki beogradski koncert na otvorenom. Na ovom nastupu će Urban s publikom podeliti presek svoje 30 godina duge karijere.

Foto: Danilo Krša

- Ovih dana sve češće mislimo na to koliko je čudno i lepo što već trideset godina hodamo zajedno - mi na pozornici, a publika ispred nje - i što se svaki put iznova dogodi isti onaj prvi osećaj, kao da tek učimo disati kroz pesmu. Beograd nosimo u srcu kao grad u kojem se ljudi ne boje priznati da ih nešto dira i zato mu se posebno radujemo - poručio je Urban i dodao:

- U Luci Beograd želimo prirediti veče koje neće biti samo lista pesama, nego susret. Da se čuje tišina između stihova, da se čuje glas publike, da ostanu i greške ako se dogode, jer u njima često ima najviše života. Mi ćemo, kao i uvek, dati sve što imamo. Drugačije ne znamo i ne želimo - poručio je muzičar.

Dok muzička industrija sve agresivnije traži savršenstvo, Urban ide u suprotnom smeru. Novi singl "Sagradit ću ti pjesmu" najavljuje koncert i sveden je na minimum i upravo u toj svedenosti pronalazi prostor koji većini produkcija danas nedostaje.ž

Urban i bend Foto: Milica Czerny Urban

- Mislim da nije tajna da se nekako suštinski opirem prodiranju tehnologije u sve pore života, a posebno u ove umetničke. Sve mi je češće samo akustična gitara u ruci, sve ređe popravljam snimke, sve me manje zanima savršenstvo u stvaranju i izvedbi, sve više verujem da je tekst ono što nosi određenu pesmu. A onda mislim da je i suvišno pokušavati objasniti publici što bi trebalo da čuje i oseti, što sam hteo tekstom da kažem - siguran sam da će svako u pesmi naći i čuti tačno ono što joj ili mu treba - poručuje Urban.

