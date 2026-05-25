Posle godina provedenih u novinarstvu, publicistici i beleženju priča sa margina svakodnevice, Aleksandar Saša Ignjatović objavio je knjigu "Tanka crna linija" - zbirku priča koja se kreće između stvarnosti, sećanja, urbanih legendi i onoga što često ostaje neispričano i nezapisano.

Kroz niz samostalnih, a ipak povezanih priča, "Tanka crna linija" vodi čitaoca od zaboravljenih sokaka i malih gradova, preko podruma, kafana i starih zgrada, do mesta na kojima granica između racionalnog i iracionalnog postaje gotovo neprimetna. U središtu knjige nisu bombastični horor elementi, već atmosfera, ljudi, njihove dileme, strahovi, nostalgije i trenuci u kojima svakodnevica neočekivano sklizne u nešto mnogo mračnije i neobjašnjivije.

Foto: Andreja Ignjatović

Ignjatovićev stil oslanja se na iskustvo dugogodišnjeg novinara i pripovedača, bez viška patetike i efekata, sa fokusom na detalje, ritam i prepoznatljive likove. Priče iz "Tanke crne linije" često polaze iz realnih situacija i lokalnih mitova, ali se vrlo brzo pretvaraju u intimne i uznemirujuće priče o ljudima, gubitku, sećanju i granicama percepcije.

Autor kaže da je knjiga nastajala dugo, kroz beleške, razgovore, putovanja i susrete sa ljudima čije priče retko dospevaju u centar pažnje.

Foto: Promo

- Možda je sve ovo samo dobra literatura za one duge, kišne noći u kojima se mašta i stvarnost toliko približe da ih razdvaja samo jedna tanka crna linija... A možda i nije – kaže autor.

"Tanka crna linija" predstavlja neku vrstu introspektivnijeg nastavka njegove hit knjige "Najveće tajne i misterije Srbije", kao i povratak književnosti i pričama koje kombinuju urbanu atmosferu, misteriju i psihološku napetost.

Foto: Andreja Ignjatović

Promocija izdanja "Tanka crna linija" koje je objavljeno u izdanju Life Code magazina i u saradnji sa Lagunom, zakazana je za 27. Maj, od 18 časova u knižari Delfi SKC u Beogradu.

