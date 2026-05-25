Slušaj vest

Nakon velike audicije održane u Pozorištu na Terazijama, doneta je odluka o tome ko će tumačiti glavnu žensku ulogu u jednom od najiščekivanijih naslova predstojeće sezone. Mlada glumica Darija Vučko izabrana je da oživi lik Vivijan u mjuziklu "Zgodna žena".

Pogledajte fotografije Darije Vučko u debitantskoj ulozi u seriji Tvrđava:

1/6 Vidi galeriju Darija Vučko u seriji Tvrđava Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic, Aleksandar Letić / Promo

Veliko interesovanje i oštra konkurencija

Audicija, koja je održana 18. maja, privukla je ogroman broj umetnica. Za ulogu koju je na filmskom platnu proslavila Džulija Roberts, prijavilo se čak devedeset šest kandidatkinja. Nakon pažljive selekcije i provere glumačkih, vokalnih i plesnih sposobnosti, umetnički tim je poverenje ukazao Dariji Vučko, prepoznavši u njoj harizmu i talenat potreban za ovu kompleksnu rolu.

Premijera zakazana za jesen

Projekat se realizuje u režiji Juga Radivojevića, koji će na scenu jedinog muzičkog pozorišta u regionu postaviti priču o neobičnoj ljubavi između bogatog biznismena i devojke sa margine. Ova produkcija nastavlja niz velikih svetskih licenci koje Pozorište na Terazijama uspešno postavlja na svoj repertoar. Ljubitelji teatra i popularnog filma iz devedesetih godina moći će da uživaju u premijernom izvođenju zakazanom za početak novembra, kada će ansambl zvanično otvoriti novu pozorišnu sezonu ovim spektaklom.

Pogledajte koje glumice su bile na kastingu za novi mjuzikl:

1/6 Vidi galeriju Glumice u trci za Zgodnu ženu Foto: Dalibor Tonković, Damir Dervišagić

Svetska premijera u Čikagu

Mjuzikl je svetsku premijeru imao u Čikagu u martu 2018. godine, pre nego što se preselio na čuveni Brodvej u avgustu iste godine. Usledile su uspešne turneje širom SAD, kao i produkcija na londonskom Vest Endu. Odluka da režija bude poverena Jugu Radivojeviću nije iznenađenje. On na Terazijama ima naslove koji se igraju godinama, licencne mjuzikle "Producenti", "Mama mija" i "Fantom iz opere", kao i domaći "S druge strane jastuka" s hitovima Momčila Bajagića Bajage. Premijera se planira za novembar.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca