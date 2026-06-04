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Poznata glumica Zlata Numanagić , koju šira javnost najviše prepoznaje po ulozi Lole u seriji "Srećni ljudi", prošla je kroz težak period borbe sa zdravstvenim komplikacijama koje su je dovele do operacionog stola. Ono što je na početku delovalo kao obična gorušica, ispostavilo se kao ozbiljan poremećaj koji joj je drastično promenio svakodnevicu.

Simptomi koji su zavarali i postavljanje dijagnoze

Prve smetnje glumica je pripisivala ishrani ili pušačkom stažu, verujući da su bolovi u stomaku i kiselina posledica začinjenih jela. Ipak, pregled gastroskopijom otkrio je prisustvo hijatus hernije, odnosno želudačne kile.

"Lekar je rekao da je veoma stara ta kila i da je moguće da se dogodila tokom porođaja u trenutku napona", ispričala je umetnica tokom gostovanja u emisiji "RTS ordinacija".

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1/9 Vidi galeriju Zlata Numanagić Foto: ATA images

Vremenom se njeno stanje pogoršalo do te mere da je počela da oseća snažno lupanje srca, što ju je uplašilo da je reč o problemima sa štitastom žlezdom ili aritmiji. Zbog nesnosnih tegoba, Zlata više nije mogla da spava u ležećem položaju, već je noći provodila sedeći.

Dramatičan rast kile i strah od komplikovane operacije

Kada se ponovo obratila hirurgu, ustanovljeno je da je kila toliko narasla da je potisnula želudac prema jednjaku, što je i uzrokovalo osećaj pritiska u grudima. Dobijala je zastrašujuće prognoze o tome da će intervencija biti izuzetno složena.

"Dobijala sam različite informacije, da će možda morati sa nekog dela tela da mi se skida parče kože da bi se produžio jednjak koji se u međuvremenu smanjio“, prisetila se ona strahova koji se, na sreću, nisu obistinili.

Zlata Numanagić gost Kurir TV Foto: Kurir Televizija

Operacija je uspešno obavljena, a postoperativni proces zahtevao je strogu disciplinu. Dva meseca je smela da unosi isključivo tečnost, poput bistrih supa, nakon čega je usledila faza kašaste hrane.

Nagli gubitak težine i dodatni zdravstveni izazovi

Nakon oporavka, glumica je provela četiri meseca na moru, a po povratku u Beograd (vaga je pokazala čak osamnaest kilograma manje. Hirurg je bio toliko šokiran njenom novom figurom da ju je odmah poslao na dodatna snimanja, plašeći se novih komplikacija, ali su rezultati potvrdili da je sve u redu i da je gubitak težine posledica laganog režima ishrane.

Osim problema sa želucem, Zlata Numanagić je otkrila da je prošla i kroz operaciju dojke. Promenu je primetila tokom redovnog preventivnog pregleda, a biopsija je kasnije pokazala da je u pitanju bila benigna promena, čime je izbegnuta maligna bolest. Svojom pričom glumica je podsetila na važnost slušanja sopstvenog tela i blagovremenog odlaska kod stručnjaka.

Pogledajte video: Zlata Numanagić o Srećnim ljudima i odbijenim ulogama