Poslednji mesec pozorišne sezone posvećen je Mucijevim danima, koji već šesti put donosi u Atelje 212 radost pozorišne igre i razmene umetničkih iskustava, ali i sećanja i ukazivanja na značaj umetnika koji su obeležili ne samo život i istoriju ovog pozorišta, već i celokupne naše kulture.

Festival je posvećen negovanju uspomene na jednog od naših najznačajnijih pozorišnih reditelja i dugogodišnjeg upravnika Pozorišta Atelje 212 – Ljubomira Mucija Draškića.

U okviru programa šestog festivala gostovaće pozorišne predstave iz zemlje i sveta, omogućavajući našoj publici da, u razmeni umetničkih iskustava, sagleda nove pravce pozorišnog delovanja.

U okviru glavnog programa tokom juna 2026. godine gostovaće predstave: "Galerije" Narodnog pozorišta Timočke krajine "Zoran Radmilović" iz Zaječara, "Ljubav u cirkusu" Kruševačkog pozorišta, "Iza tih očiju" Gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke i "No Apologies" (Bez izvinjenja) Eme Frankland (Emma Frankland), u produkciji Marlborough Productions iz Velike Britanije, inspirisana Kurtom Kobejnom i Nirvanom.

Festival nema takmičarski karekter.

