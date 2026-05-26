Slušaj vest

Sredinom maja, pala je prva klapa serije "Advokatice" prema scenariju Đorđa Milosavljevića i u režiji Milana Karadžića. Istiniti i napisani pravni slučajevi u šesnaest epizoda žanrovski će nas voditi kroz pravnu dramu, triler i melodramu. Serija "Advokatice" je odgovor na brojne pravne drame kakve smo gledali na drugim jezicima. Ova srpska pravna drama odvija se na tri plana.

Jedan je angažovan i bavi se slučajevima iz naše stvarnosti. Drugi se odnosi na istraživanje porekla glavne junakinje, advokatice Nade. A treći plan ima sentimentalnu notu i tiče se njene potrage za ljubavlju.

„Ali je uvek u suštini meni kao scenaristi bilo bitno da priču ponudim suprotno od očekivanja gledalaca, suprotno očekivanjima publike. Da nekako iznenadim i vezano za sudbine tih likova i za sudbine njihovih klijenata. I to jeste draž ovakve priče koja ima jednu snažnu misteriju u svojoj osnovi. Priča se vodi tako da na kraju svake epizode vi preispitujete da li je ono što ste videli, koliko se uklapa u ono što će slediti i u ono što smo do tada gledali“, objašnjava scenarista, Đorđe Milosavljević.

Foto: Nemanja Nikolić



Nada Savić je mlada ambiciozna advokatica koja se bori za pravo i pravdu. Kroz seriju, ona je simbol istine.



„Vrlo je empatična, topla i nežna, ali ima jednu dozu drskosti i nekako malo preke naravi, u smislu da dosta brzo donosi odluke, dosta brzo reaguje. Trudi se da pre svega bude čovek čime god da se bavi i koji god slučaj da rešava i da je nekako pravična u tome“, navodi glumica Nina Nešković.

Vučić Perović Foto: Snežana Krstić

„Rekao bih da je pošten, i pokušava na najbolji način da reši stvari i zadatke koji se pred njega nađu. Paralelno on tu ima nešto što ne može da izgovori i nosi u sebi. Mislim da će ljudima biti zanimljivo jer ima tu mnogo zavrzlama koje treba rešiti“, ističe glumac Vučić Perović, koji glumi advokata Slavka.

Branka Šelić, Nina Nešković i Mladen Nelević Foto: Maja Medić



Ritam režije će se oslanjati na tenziju, tišinu i kontrolisan tempo.

„Ovde će biti kamera u pokretu, više mizan kadrova iz ruke i tako, biće više filmski. Baš nam je onako 'zagorčao život', scenaristički. Sa najavom tih puno detalja, subjektivaca. Mislim da će to seriji dati jedan novi pečat“, kaže reditelj Milan Karadžić.

Beograd u seriji nije samo scenografija, već aktivan učesnik koji krije puno tajni, zloupotreba moći, porodičnih trauma, ljubavi i istine.

Branka Šelić i Mladen Nelević Foto: Maja Medić