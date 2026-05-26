Serija "Selo gori, a baba se češlja" važi za jednu od najgledanijih serija ikada na našim prostorima, a publika se i danas sa osmehom seća likova iz izmišljenog sela Petlovac. Gledaoci su pomno pratili zgode i nezgode porodice čuvenog Radašina, a posebne simpatije pobrao je njegov mali unuk Toma.

Mali Toma je danas odrastao mladić koga bi malo ko uspeo da prepozna, a glumac i kreator serije Radoš Bajić podelio je nedavno zajedničku fotografiju sa njim i raznežio fanove.

"Prohujale su skoro dve decenije.Radašinov unuk Toma, zapravo Luka Rašković, danas je uzoran dvadesetjednogodišnji momak. Snažne emocije i radost našeg susreta obeležavaju današnji dan", napisao je Bajić pored ove slike:

Ko je sve odbio da glumi u seriji

U popularnoj domaćoj seriji "Selo gori, a baba se češlja", koja je osvojila srca gledalaca, svaki lik ostao je upečatljiv, ali malo ko od fanova zna da se su originalne uloge bile napisane za sasvim druge glumce.

Naime, tvorac serije Radoš Bajić svojevremeno je otkrio da je za glavne likove planirao druga imena sa naše domaće scene, ali svako od njih iz svog razloga bio je primoran da ga odbije.

U popularnoj seriji jedan od ključnih likova jeste Milašin čiji je lik prvobitno bio planiran za Marka Nikolića. Međutim, iako je Bajić smatrao da je glumac savršen za ulogu on ju je odbio iz javnosti nepoznatih razloga, pa je stoga pripadala Miloradu Mandiću Mandi

Za ulogu sudije Velibora planiran je glumac Bogdan Diklić ali, pošto je nije prihvatio, ulogu ozbiljnog i autoritativnog lika odigrao je legendarni Dragan Nikolić.

Simpatičnog Dragojla preke naravi trebao je da glumi Nikola Simić ali pošto je glumac odbio ulogu, ista je pripala Mirku Babiću koji je ulogom Dragojla uspeo da osvoji mnoga srca publike.

Olga Odanović umalo odbila ulogu

Olga Odanović koja je tumačila lik Zlatane u seriji "Selo gori, a baba se češlja", jednom prilikom je otkrila da je malo falilo da tu ulogu odbije.

Olga Odanović kao Zlatana u seriji Selo gori a baba se češlja

- Na prvo čitanje ja sam Radošu vratila tekst, jer sam smatrala da to nije za mene - otkrila je Olga Odanović.

- Zaista sam mislila tako kad sam pročitala. Nekako sam iz prvog čitanja videla da je u pitanju mentalitet, nije lako igrati mentalitet. Morate dobro da poznajete taj svet, tu seosku sredinu, a pošto je Radoš iz tog kraja, odnosno iz Medveđe, on je zato to tako dobro napisao.

- Volim da kažem da je Radoš napisao elegiju o srpskom selu, mislim da je to vrlo značajan tekst. I ja vratim ulogu. Međutim, vidim oni ne počinju da snimaju mesec, dva, tri. U maju me ponovo pozove, a prošlo je šest, sedam meseci... Kaže Radoš: „Olga, mi smo ipak odlučili ponovo. Ja sam sada napravio tu neku konstalaciju, Manda, Okanović i ti da budete porodica, da vidimo kako funkcioniše, da se pozabavimo govorom, da pričamo,da ja vama kažem nešto o tim ljudima..." - rekla je poznata glumica gostujući na "K1" televiziji.

