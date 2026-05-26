Slušaj vest

Filmovi "Ono što treba činiti" Srđana Kovačevića i "Zalazak" Miloša Jaćimovića proglašeni su za najbolje na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks. Nagrade su laureatima uručene na svečanosti u novom Muzeju 90 u Beogradu.

Tokom festivala prikazano je 110 filmova u 18 programskih celina. U okviru srpskog takmičarskog programa najbolji film je bio "Zalazak" Miloša Jaćimovića, dok je nagradu za najbolju montažu osvojio "Ovaj poželjni stroj" Mine Simendić i za najbolju kameru "Žene Narodnog fronta" Ivane Todorović.

Miloš Jaćimović Foto: Luka Milanović



- Želeo sam da napravim film koji će u formi biti potpuno dokumentaran, a da ostavi utisak visokog stepena kontrole. Znao sam da želim da koristim jedan objektiv i statične kadrove, kao i da arhitektura prostora diktira arhitekturu kadra - rekao je Jaćimović, naglašavajući da mu je bilo posebno važno da ljude u filmu tretira s poštovanjem i da fokus ostane na njihovom prisustvu.

U međunarodnom takmičarskom programu za najbolji je proglašen film "Ono što treba činiti" Srđana Kovačevića, dok su specijalna priznanja dobili "Srebro" Natalije Konijarž i "Borovnica bluz" Andresa Livova.

Foto: Luka Milanović



Za najbolji kratki film proglašen je "Žene Narodnog fronta" Ivane Todorović, a specijalno priznanje je osvojio Ferari Studentski gran pri Vasilija Sekulovića.

Nagradu selekcije "Day Zero" odneo je film "Plaža za dame" (If You Don't Like it, Walk Away) Margo Furno, saopštili su članovi žirija Vid Radičević i Emilija Vuković. Nagrade tinejdžerskog programa osvojili su "Jugo ide u Ameriku" Filipa Grujića i Alekse Borkovića i "Lisica pod ružičastim mesecom" Merdada Oskueija i Soraje Aklagi.

Filip i Aleksa Foto: Luka Milanović