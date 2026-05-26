Popularna glumica Milica Milša iznenadila je javnost nesvakidašnjim izdanjem, pozirajući u bajkerskom stilu za potrebe novog televizijskog formata pod nazivom "Dadilja sa sela". Odevena u crnu kožu od glave do pete, sa kacigom u ruci i pored moćne mašine, Milica je dočarala lik Zorke koji tumači u ovoj seriji.

Novi izazov nakon Ade Kanački

Nakon što je obeležila domaću kinematografiju ulogama u kultnim ostvarenjima poput "Srećnih ljudi" i "Porodičnog blaga", a potom postala miljenica publike kao Ada Kanački u "Igri sudbine", glumica se posvetila novom projektu. U seriji "Dadilja sa sela", gde centralnu rolu igra Mirka Vasiljević, Milica donosi potpuno drugačiju energiju.

Fotografija koju je podelila sa snimanja prikazuje je u društvu kolege Aleksandra Dimitrijevića. Njih dvoje zajedno rade na ovoj komediji, a bajkerski autfit je odmah postao glavna tema na društvenim mrežama.

Reakcije publike i kolega

Kombinacija kožnih pantalona, jakne i čizama izazvala je lavinu pozitivnih reakcija njenih pratilaca na Instagramu. Naviknuti na njena nešto svedenija i elegantnija izdanja, obožavaoci su bili oduševljeni ovom transformacijom. Među brojnim pohvalama izdvojili su se komentari koji slave njen novi stil: "Prava bajkerka! Zorka u punom sjaju opasna i prelepa", "Opasna, a opet tako prefinjena Zorka", "Čista moć i stil na jednom mestu".

Podrška nije izostala ni od koleginice Mirke Vasiljević, koja je kratko i jasno prokomentarisala: "Lepotani". Ovaj vizuelni identitet jasno sugeriše da će Zorka biti jedan od upečatljivijih likova u predstojećoj komediji, unoseći dozu čvrstine i autentičnog stila na male ekrane.

