Beogradski letnji festival – BELEF održaće se 33. put od 20. juna do 17. septembra 2026. godine. Otvaranje festivala planirano je za subotu 20.06.2026. u 20 časova u Sava centru, kada će biti izveden čuveni mjuzikl Pozorišta na Terazijama, “Cigani lete u nebo”.

Ova raskošna predstava nalazi se među najtraženijima na domaćoj pozorišnoj sceni već 22 godine i uskoro obeležava 400. izvođenje. U predstavi u okviru BELEF-a, na sceni Sava centra, nastupiće sledeća postava: Ivan Bosiljčić, Olivera Bacić, Kristina Savić, Milan Tubić, Nikola Bulatović, Duško Radović, Miroljub Turajlija, Milan Milosavljević, Vladan Savić, Aleksandar Dunić, Petar Đurđević, Predrag Miletić, Jelena Arsić, Milica Burazer, Marija Krulj, Ana Korać, Nataša Balog, Mitra Mladenović, Ksenija Repić, Minja Petrović i mnogi drugi, kao i hor, balet i orkestar Pozorišta na Terazijama.

Foto: foto_Pozoriste na Terazijama

Ova spektaklularna predstava, u režiji Vladimira Lazića, premijerno je izvedena 17. aprila 2004. godine i do sada je imala više od 200.000 gledalaca, što je veoma značajan podatak. Za ovaj mjuzikl uvek se traži “karta više” a brojni ljubitelji pozorišta imaju sada priliku da nabave svoje ulaznice na vreme, putem sajta tickets.rs i na Ticket Vision prodajnim mestima.

Adaptaciju predstave “Cigani lete u nebo” radila je Ivana Dimić, dirigent je Milan Nedeljković, koreograf Krunoslav Simić, scenograf Geroslav Zarić, kostimograf Snežana Šimić.

Dramska priča ovog mjuzikla zasnovana je na adaptaciji pripovetke Maksima Gorkog u kojoj je ispričana istorija fatalne ljubavi između Lojka Zobara i Rade. Romi u ovoj priči nose u sebi elemente romantičarskih legendi, a njih autor sreće za vreme lutanja beskrajnim prostorima svoje domovine. Glavni junaci lišeni su društvenih dogmi i lako prekorače norme društvenog ponašanja, jer ne zavise od materijalnih dobara. Mjuzikl prati ruska romska tradicionalna muzika i veličanstvena koreografija.

33. Beogradski letnji festival BELEF održava se u organizaciji Centra beogradskih festivala (CEBEF).