Velimir Bata Živojinović je ispričao anegdotu o susretima sa Titom, priznavši da je uzimao njegove cigare i upaljače

Velimir Bata Živojinović bio je jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije. Njegove uloge obeležile su čitavu jednu epohu, a popularnost koju je imao teško se može uporediti sa bilo čijom današnjom slavom.

Publika ga je obožavala, kolege su ga poštovale, a zbog ogromnog uspeha i statusa koji je uživao, Bata je imao priliku da se susretne i sa Josipom Brozom Titom. Upravo iz tih susreta ostale su brojne anegdote koje se i danas prepričavaju.

„Posle sam prešao da mu kradem i upaljače“

Gostujući svojevremeno u emisiji „SFRJ za početnike“, Bata Živojinović se prisetio neobičnih trenutaka sa Titom i kroz smeh priznao da je od njega uzimao cigare, a kasnije i upaljače.

- Ja sam njemu krao te cigare. Ako je još neko bio prisutan tu, on je reko: 'E, jesi ti normalan? Da Tito ne čuje?' Ja sam uzimao koliko mi je trebalo. Ali opet iste sekunde dođu i dopune se. I naravno da sam i ja pušio to u životu, ranije to nisam pušio. Posle sam prešao da mu kradem i upaljače. A ja ispadoh lopov - rekao je tada Bata Živojinović.

Iako je sve ispričao u svom prepoznatljivom duhovitom maniru, ova rečenica postala je uvod u još jednu zanimljivu priču — onu o njegovom velikom prijatelju i kolegi Borisu Dvorniku.

Boris Dvornik, Titov viski i neočekivani susret

Bata je zatim ispričao anegdotu koja se dogodila kada je Boris Dvornik trebalo da se sretne sa Titom na brodu. Kako je Živojinović naveo, brod je trebalo da krene iz Splita, ali je polazak odložen sa dva na pet sati popodne.

Tito je, prema Batinoj priči, zatražio da Boris Dvornik dođe na brod kako bi malo razgovarali. Kada je Dvornik stigao, rečeno mu je da sačeka. Dok je čekao, ugledao je flašu viskija.

„I on nagne onu flašu i napije se, još nije ni ispio flašu - on je bio pijan“, ispričao je Bata.

Baš u tom trenutku pozvali su ga kod Tita.

„Ti si lopov kao onaj Bata Živojinović“

Kada se Boris Dvornik pojavio pred Titom, već je bio vidno pijan. Tito ga je, prema Batinom sećanju, upitao:

„Gde si se ti napio, čoveče, Boris?“

Dvornik mu je odgovorio da je pronašao flašu.

„A to je moj viski“, rekao mu je Tito.

Na to je Dvornik navodno odgovorio da nije znao, a Tito je potom izgovorio rečenicu koja je nasmejala Batu:

„Pa ti si lopov ko onaj Bata Živojinović.“

Živojinović je ovu priču zaključio uz komentar da je tada prvi put čuo da ga Tito tako zove.

„Prvi put je rekao da sam lopov. Znači, sve je video šta sam krao, ali ćutao je“, ispričao je Bata Živojinović.

