Jednog lika igrala 3 glumca, deca promenila imena, a ona godine: Ovo su greške u seriji "Bela lađa" koje su vam promakle
Urnebesne replikeSrećka Šojića i bračne muke porodice Pantić i dalje zasmejavaju milione gledalaca širom Srbije, ali mnogi ne znaju da kultna serija "Bela lađa" krije brojne greške i nedoslednosti koje su mnogim gledaocima promakle...
Od potpunog menjanja imena Pantićevih sinova u odnosu na "Tesnu kožu", preko čuvenog Rokija kog su igrala čak tri različita glumca, pa sve do magičnog starenja vidovite Roske i Šojićevog naprasnog zaboravljanja da vozi auto, ekipa serije je svesno ili nesvesno pravila kardinalne greške.
Pantićevi sinovi su se u "Tesnoj koži" zvali Branko (stariji) i Aleksandar (mlađi). Međutim, u seriji se zovu Marinko i Blagoje. Ostali članovi porodice su zadržali ista imena koja su imali u filmskom serijalu.
U "Tesnoj koži", glumac Gojko Baletić je tumačio ulogu Pantićevog starijeg sina, dok je u seriji igrao Radovana Šljivića, Šojićevog advokata.
Uloga starijeg sina je u seriji od početka bila namenjena Milenku Zablaćanskom, budući da je scenarista sa njim prema sopstvenim izjavama imao prijateljski odnos.
Iako na početku serije vozi automobil, u trećem ciklusu Šojić sam ističe kako nema položen vozački ispit, kao i da je zbog toga prinuđen da angažuje vozača.
U 27. epizodi, Ćirko (Aleksandar Dunić) služavku oslovljava imenom Ljubica, dok se ona u narednim epizodama zvala Živadinka.
U toku serije, Pikiljić (Milenko Pavlov) se više puta predstavlja pod imenom Jefta. Međutim, na plakatu Stranke zdravog razuma sa njegovim likom, ispod slike piše Slavoljub Pikiljić.
U 64. epizodi pominje se kako Roska (Mira Banjac) ima 77 godina, ali se u poslednjoj epizodi ističe da kao najstariji poslanik u skupštini ima 84 godine.
Mandatarova sekretarica (Milica Milša) se prvo zvala Meliza, a kasnije Melisa.
Zanimljivo je da smo Rokija, telohranitelja Ozrena Soldatovića iz serije "Srećni ljudi", gledali i u "Beloj lađi", ali i da ga je svojevremno igralo čak troje glumaca.
U prvom ciklusu ulogu je tumačio Bogdan Kuzmanović, koji ju je igrao i u "Srećnim ljudima". Od drugog do petog ciklusa ga je igrao Marko Jeremić, da bi u poslednjem ciklusu ulogu tumačio Srba Stojiljković, koji je u prethodnim ciklusima igrao Alamunjinog saradnika Zloćka.
(Kurir.rs/Mondo)
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