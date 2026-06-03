Slušaj vest

Urnebesne replikeSrećka Šojića i bračne muke porodice Pantić i dalje zasmejavaju milione gledalaca širom Srbije, ali mnogi ne znaju da kultna serija "Bela lađa" krije brojne greške i nedoslednosti koje su mnogim gledaocima promakle...

Od potpunog menjanja imena Pantićevih sinova u odnosu na "Tesnu kožu", preko čuvenog Rokija kog su igrala čak tri različita glumca, pa sve do magičnog starenja vidovite Roske i Šojićevog naprasnog zaboravljanja da vozi auto, ekipa serije je svesno ili nesvesno pravila kardinalne greške.

Mira Banjac u seriji Porodično blago Foto: Printskrin Youtube

Pantićevi sinovi su se u "Tesnoj koži" zvali Branko (stariji) i Aleksandar (mlađi). Međutim, u seriji se zovu Marinko i Blagoje. Ostali članovi porodice su zadržali ista imena koja su imali u filmskom serijalu.

U "Tesnoj koži", glumac Gojko Baletić je tumačio ulogu Pantićevog starijeg sina, dok je u seriji igrao Radovana Šljivića, Šojićevog advokata.

Gojko Baletić i Nikola Simić u filmu Tesna koža Foto: Printscreen YouTube

Uloga starijeg sina je u seriji od početka bila namenjena Milenku Zablaćanskom, budući da je scenarista sa njim prema sopstvenim izjavama imao prijateljski odnos.

Iako na početku serije vozi automobil, u trećem ciklusu Šojić sam ističe kako nema položen vozački ispit, kao i da je zbog toga prinuđen da angažuje vozača.

U 27. epizodi, Ćirko (Aleksandar Dunić) služavku oslovljava imenom Ljubica, dok se ona u narednim epizodama zvala Živadinka.

Aleksandar Dunić kao Ćirko u Beloj Lađi Foto: Printscreen YouTube

U toku serije, Pikiljić (Milenko Pavlov) se više puta predstavlja pod imenom Jefta. Međutim, na plakatu Stranke zdravog razuma sa njegovim likom, ispod slike piše Slavoljub Pikiljić.

U 64. epizodi pominje se kako Roska (Mira Banjac) ima 77 godina, ali se u poslednjoj epizodi ističe da kao najstariji poslanik u skupštini ima 84 godine.

Mandatarova sekretarica (Milica Milša) se prvo zvala Meliza, a kasnije Melisa.

Zanimljivo je da smo Rokija, telohranitelja Ozrena Soldatovića iz serije "Srećni ljudi", gledali i u "Beloj lađi", ali i da ga je svojevremno igralo čak troje glumaca.

Roki i Ozren Soldatović u seriji Srećni ljudi Foto: printscreen YT

U prvom ciklusu ulogu je tumačio Bogdan Kuzmanović, koji ju je igrao i u "Srećnim ljudima". Od drugog do petog ciklusa ga je igrao Marko Jeremić, da bi u poslednjem ciklusu ulogu tumačio Srba Stojiljković, koji je u prethodnim ciklusima igrao Alamunjinog saradnika Zloćka.

VIDEO: Ovo je pravi Srećko Šojić