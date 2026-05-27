Slušaj vest

Branka Šelić spada u one glumice čije lice publika odmah prepoznaje, čak i kada možda ne zna da nabroji sve predstave, filmove i serije u kojima je igrala. Decenijama je prisutna na sceni, pred kamerama i u ansamblu Ateljea 212, a njena karijera građena je bez velike pompe, kroz rad, kontinuitet i uloge koje se pamte.

Branka Šelić Foto: Emilija Gajić

Šira publika poslednjih godina posebno ju je zavolela kao Martu Lisičić u seriji „Radio Mileva“, dok je ljubitelji pozorišta odavno znaju kao glumicu snažnog izraza, precizne igre i velike posvećenosti. Branka Šelić diplomirala je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Branka Pleše, a stalna članica Pozorišta Atelje 212 je od 1996. godine.

Od Sombora i Novog Sada do Ateljea 212

Branka Šelić Foto: Nenad Kostić

Branka Šelić rođena je u Somboru, a pre nego što je postala jedno od prepoznatljivih imena beogradskog pozorišta, glumu je završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Pre dolaska u Atelje 212 bila je članica ansambla Narodnog pozorišta Sombor, i to od 1989. do 1996. godine, nakon čega je karijeru nastavila u Beogradu.

Na sceni Ateljea 212 igrala je u brojnim predstavama, među kojima su „Porodične priče“, „Dom Bernarde Albe“, „Revizor“, „Čekaonica“, „Turneja“, „Don Žuan u Sohou“, „Avgust u okrugu Osejdž“ i mnoge druge. Zvanična biografija Ateljea 212 navodi da je stalna članica ovog pozorišta od 1996. godine, što znači da je skoro ceo njen profesionalni život vezan za jednu od najvažnijih beogradskih scena.

Glumica je postala posle jednog neuspeha

Branka Šelić Foto: Dragana Udovičić

Zanimljivo je da Branka Šelić u početku nije planirala da postane glumica. Njena prva velika želja bila je muzika, tačnije dirigovanje. Spremala se za prijemni ispit, ali nije primljena, što je tada doživela kao veliko razočaranje.

„Želela sam da upišem dirigovanje, spremala sam se za prijemni ispit, ali nisam primljena. Bila sam razočarana i nisam imala jasnu ideju šta bih drugo želela da učim“, ispričala je Branka za TV Ekran.

Ipak, pozorište joj nije bilo strano. Kako je sama rekla, za njega je bila vezana od detinjstva, ali je glumom počela da se bavi jer su drugi u njoj prepoznali talenat pre nego što ga je sama do kraja prihvatila.

Foto: Printscreen/Youtube

„Iako sam za pozorište bila vezana od detinjstva, glumica sam postala zato što su drugi poverovali da bih to možda mogla da upišem. Čini mi se da sam, zahvaljujući njihovoj veri, i sama poverovala i zahvalna sam i srećna jer sam zbog svog poziva imala izuzetno sadržajan život“, rekla je ona.

"Za glumca je najvažnije da traje"

Smatra da pozorište glumcu daje kontinuitet i priliku da rano nauči da igra razne uloge, čak i one koje po godinama ne pripadaju njegovom trenutnom životnom dobu.

„Meni je, na primer, uloga majke Kate Kapuralice u istoimenoj predstavi Jagoša Markovića donela vrlo rano iskustvo da igram majku, i to glumcima koji su moje godište. Kad sam nju odigrala, vrlo brzo sam ušla i u takozvane uloge majki“, ispričala je za TV Ekran.

Branka Šelić u seriji Šifra Despot Foto: Contrast Studios

Posebno pamti rečenicu Ljubomira Mucija Draškića, reditelja i nekadašnjeg upravnika Ateljea 212.

„Ljubomir Muci Draškić rekao je da je za glumca najvažnije da traje, i bio je u pravu. Stalno učimo kroz uloge i procese, zato je za glumca, da bi se razvijao, potreban kontinuitet rada. Glumci igraju dokle god je to za njih moguće“, rekla je Branka.

Filmovi i serije koji su je približili široj publici

Pored pozorišta, Branka Šelić je ostvarila zapažene uloge na filmu i televiziji. Publika ju je gledala u filmovima „Turneja“, „Toma“, „Mama i tata se igraju rata“, „Panama“, kao i u serijama „Senke nad Balkanom“, „Miris kiše na Balkanu“, „Jutro će promeniti sve“, „Folk“, „Radio Mileva“, „Nobelovac“, „Igra sudbine“ i drugim ostvarenjima.

U „Senkama nad Balkanom“ igrala je Ružu, u „Turneji“ bibliotekarku, a zvanična filmska baza IMDb navodi je kao glumicu poznatu po ostvarenjima „Turneja“ i „Black Sun“, odnosno „Senke nad Balkanom“.

Pogledajte u galeriji Brankine fotografije iz serije "Radio Mileva":

1/6 Vidi galeriju Branka Šelić u seriji Radio Mileva kao Marta Lisičić Foto: RTS, Maja Medić

Ipak, uloga Marte Lisičić u seriji „Radio Mileva“ donela joj je poseban, neposredan kontakt sa publikom, naročito decom.

Marta iz „Radio Mileve“ kao uloga koja je donela radost

Branka Šelić ne krije da joj je „Radio Mileva“ donela mnogo lepih susreta i topline. Serija je počela da se emituje u periodu kada je publici, kako kaže, bilo potrebno nešto što donosi smeh, bliskost i osećaj zajedništva.

„Mnogo radosti, a verujem i da nam je svima pomogla da u onom strašnom vremenu korone sačuvamo mentalno zdravlje i podsetimo se koliko su zajedništvo, ljubav i smeh lekoviti“, rekla je Branka o seriji.

Dodala je da je zahvalna što se sa kolegama bavila temama iz svakodnevnog života, ali kroz igru koja je razumljiva i deci i odraslima.

Foto: Dragana Udovičić

„Radujem se kad čujem da je serija voljena i relaksirajuća. Rekli su nam kako se mnoga deca igraju ‘Radio Mileve’, kao što smo se mi nekad, kad smo bili mali, igrali nekih serija koje smo tada gledali“, ispričala je za TV Ekran.

Iskreno o životu glumca: „I dalje se borim za krov nad glavom“

Iako iza sebe ima bogatu karijeru, brojne uloge i priznanja, Branka Šelić je svojevremeno otvoreno govorila i o drugoj strani glumačkog života - finansijskoj nesigurnosti. Bez patetike i ogorčenosti, rekla je ranije da se bori za osnovno.

„I dalje se borim za elementarno, za svoj sigurni krov nad glavom, sa kreditom, i samo se nadam zdravlju da u tome i uspem. Nisam nezadovoljna i nezahvalna, svesna sam siromaštva oko sebe, svesna sam i kako je zdravlje zaista najvažnije“, rekla je ranije Branka za Blic.

Branka je govorila i o tome da se ne stidi odlazaka na kastinge, jer to smatra delom svog posla.

„Ne libim se odlazaka na kasting, to radim godinama. Išla sam i na kasting za jednu reklamu, da glumim voće, dobila sam ulogu pomorandže, nemam s tim problem, i to je moj posao, bilo je zabavno, to mi je možda jedna od mojih najšašavijih uloga dosad“, rekla je tada.

Video: Anđela Jovanović otkrila svoj najveći porok