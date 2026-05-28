Film "Ko to tamo peva“ odavno ima status jednog od najvoljenijih ostvarenja domaće kinematografije. Snimljen je 1980. godine u režiji Slobodana Šijana, po scenariju Dušana Kovačevića, a u njemu su nezaboravne uloge ostvarili Pavle Vuisić, Dragan Nikolić, Danilo Bata Stojković, Aleksandar Berček, Neda Arnerić i Milivoje Tomić.

Iako je prošlo više od četiri decenije od premijere, o ovom filmu se i dalje govori, citira se gotovo iz svake scene, a pojedini detalji i danas izazivaju radoznalost gledalaca. Jedan od njih je i tajanstvena baka u crnom, koja se u pojedinim kadrovima vidi na zadnjem sedištu autobusa.

Ko je baba u crnom?

Gledaoci su godinama nagađali ko je žena koja sedi u autobusu, odmah pored prasića. Pošto se u filmu čas vidi, a čas nestaje iz kadra, oko njenog lika nastale su brojne teorije.

Jedni su verovali da ona simbolično predstavlja smrt, koja putnike čeka na kraju puta. Drugi su tvrdili da je tu da „čuva prasiće“, dok je bilo i onih koji su mislili da se iza crne odeće i marame krije glumac Predrag Preža Milinković, jedan od najpoznatijih domaćih epizodista.

Upravo to što žena nije potpisana na špici dodatno je podgrejalo priče i mitove oko njenog pojavljivanja.

Reditelj otkrio istinu

Ipak, reditelj Slobodan Šijan kasnije je objasnio da iza tog detalja nema nikakve misterije. Prema njegovim rečima, u pitanju je bila obična baka koju su angažovali usput, tokom snimanja.

Ona je, kako je objasnio, sve vreme bila u autobusu, ali se zbog lošeg osvetljenja nije videla u svakom kadru. Zbog toga je publici delovalo kao da se tajanstveno pojavljuje i nestaje.

Šijan je u razgovoru sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti govorio da je baka živela u selu između Beograda i Deliblatske peščare, gde je sniman veliki deo filma.

Zašto su nastale priče o crnoj magiji?

Pošto film ima snažnu simboliku i završava se uoči bombardovanja Beograda 1941. godine, mnogi su u svakom detalju tražili skriveno značenje. Lik bake u crnom savršeno se uklopio u atmosferu slutnje, puta bez povratka i neizbežne tragedije.

Zato nije čudno što su se vremenom pojavile teorije da ona predstavlja smrt ili neki zlokobni znak. Ipak, istina je mnogo jednostavnija — reč je o statistkinji koja je zbog svetla i načina snimanja postala jedna od najvećih malih misterija domaćeg filma.

Film koji se i dalje gleda i prepričava

„Ko to tamo peva“ premijerno je prikazan 1. januara 1980. godine. Radnja prati grupu putnika koji autobusom kreću ka Beogradu, neposredno pre bombardovanja 1941. godine.

Veliki deo filma sniman je u Deliblatskoj peščari, a glumci su se tokom snimanja okupljali ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, odakle su minibusima odlazili na lokacije.

