Slušaj vest

Festival nauke i Šumarski fakultet pozivaju vas u Arboretum 29. i 30. maja na najveći do sada, četvrti po redu Naučni piknik.

Pod sloganom „Misli zeleno“, ovaj događaj pretvara jednu od najlepših zelenih oaza Beograda u veliku učionicu na otvorenom. Arboretum Šumarskog fakulteta nalazi se u ulici Kneza Višeslava 1, i tokom trajanja manifestacije biće otvoren za posetioce od 11 do 19 časova.

Ulaz na Naučni piknik je besplatan.

Ovogodišnji Naučni piknik predstaviće četiri programske celine: Polje inovacija - zonu interaktivnih postavki, Baštu ideja - gde sejemo prva znanja kroz radionice za najmlađe, Ekspertinejdžere - naše najmlađe učesnike i najveće nade kao i Naučno-fantastičnu binu.

1/6 Vidi galeriju Naučni piknik Foto: Tamara Stojanović

Kroz Polje inovacija i Baštu ideja, posetioci svih uzrasta učiće kako da usvoje „zeleni kod“ razmišljanja. Dok će najmlađi istraživati svet nauke kroz igru, srednjoškolci i studenti imaće priliku za ozbiljniji naučni pristup temama koje oblikuju našu budućnost. Roditelji će na Naučnom pikniku istražiti kako da kroz svakodnevne navike svojoj deci postanu vodiči ka održivom načinu života.

Naši Ekspertinejdžeri uvode vas u svet u kome eksperimenti oživljavaju, a mladi postaju pravi naučnici. Spremite se da vas iznenade neobične pojave poput Krivog tornja i moćne Koriolisove sile, ali i da shvatite kako formule nisu samo u knjigama – one su svuda oko nas, žive i pokreću svet koji nas okružuje.

Na Naučnoj bini imaćemo pozorišnu predstavu, goste iz Francuske i Švedske, kao i interaktivni naučni šou program „Eksplodirajuća otkrića“ našeg Milana Popovića koji uvek privlači posebnu pažnju – u poslednjih deset godina izveden je nekoliko stotina puta u sedam zemalja!

Arboretum Šumarskog fakulteta je jedinstveno zaštićeno prirodno dobro od 3,5 hektara koje sa velikom pažnjom, ljubavlju i predanošću održavaju profesori i studenti ovog fakulteta. Ova zelena površina specifične namene ima izuzetnu botaničku, ali i pejzažno-arhitektonsku vrednost.

Naučni piknik se održava u organizaciji Festivala nauke, u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Partner ovogodišnjeg Naučnog piknika je Yettel fondacija. Prijatelj manifestacije je Ball Corporation, a ostali prijatelji nauke i prirode su Erste banka, McDonalds Srbija, National Geographic Srbija, RNIDS i Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

Detalje o programu možete naći na sajtu www.festivalnauke.rs i na društvenim mrežama Festivala nauke.

Bonus video: