Izložba slika i skulptura "Zaplet i rasplet" Ane Pavlović Kesar biće otvorena večeras u 19 časova u "Galeriji 73" u Beogradu. Radovi se mogu pogledati do 9. juna, a o delu autorke će govoriti Mirela Pudar, direktorka "Galerije 73", istoričarke umetnosti dr Dijana Milašinović Marić i Maja Škaljac Stanošević, koje su pisale tekst za katalog.

Umetnica Ana Pavlović Kesar uspešno gradi karijeru na domaćoj i internacionalnoj umetničkoj sceni.

Foto: Ksenija Turnić



U "Galeriji 73" na Banovom brdu predstaviće svoje radove koji su nastali u poslednjih godinu dana. Izložba "Zaplet i rasplet" njena je deveta samostalna izložba. Publika će imati jedinstvenu priliku da uživa u slikama i skulpturama, iz kojih isijava snažna i pozitivna energija. Na izložbi će biti predstavljeno 12 slika velikog formata, od kojih je većina u formi poliptiha, i sedam skulptura koje su u direktnoj korelaciji sa slikama. Slike su urađene u tehnici akril na platnu, a skulpture su izrađene od metala i kamena.

Likovni opus nastavlja serijalom bajkovitih prikaza gradova inspirisanih Beogradom i Rusijom, gde je u tom momentu živela, a zatim stvaralaštvo nastavlja serijalima portreta, kojima prilazi na različite načine.

Iz konstantne potrebe da pronikne u suštinu bića nastaje i ovaj serijal slika i skulptura apstraktnih formi.

Živela je i stvarala u Grčkoj, Rusiji, Kini. Njena dela poseduju kolekcionari i ljubitelji umetnosti širom sveta.

Foto: Ksenija Turnić



Osim prostora "Galerije 73", gde će tokom maja i juna moći da se vide dela Ane Pavlović Kesar, ona učestvuje i na dve velike grupne izložbe koje su trenutno aktuelne - izložbi "Ženskom rukom" u Galeriji RTS i 58. Majskoj izložbi, pod nazivom "Solidarnost kao izazov".

Na izložbi u Galeriji RTS izložene su slika i skulptura "Svitanje", koje su prethodno bile prikazane u Galeriji Centra za kulturu Kovin, na istoimenoj samostalnoj izložbi Ane Pavlović Kesar, dok je na Majskoj izložbi u Muzeju primenjene umetnosti izložena slika "Voda".

Prostor "Galerije 73" na otvaranju biće dodatno oplemenjen muzikom trija Vonder strings.

