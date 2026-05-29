- I ove godine pod sloganom „Selom kruže filmske priče“, od 25. do 28. juna, Ravno Selo na domak Vrbasa po deveti put biće domaćin Ravno Selo Film Festivala, međunarodnog festivala prvog ili drugog filma.

Festival koji je nastao iz ideje da se film vrati publici i sredinama izvan velikih kulturnih centara, i ove godine donosi bogat, raznovrstan i pažljivo koncipiran program namenjen pre svega mladim autorima, novim filmskim glasovima i publici koja voli da otkriva drugačije, sveže i autentične filmske priče.

Nevena Nerandžić i Radovan Vujović Foto: Promo

U glavnom programu ovogodišnjeg festivala biće prikazano 12 dugometražnih igranih filmova po izboru gostujućeg selektora Andreja Klemenčića. Program okuplja autore iz Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Španije, Francuske, Velike Britanije, Kolumbije, Italije, Nemačke, Australije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Češke Republike i drugih zemalja, potvrđujući međunarodni karakter festivala i njegovu otvorenost za različite poetike, generacije i filmske senzibilitete.

Pored glavne selekcije dugometražnih filmova, publiku očekuju i program kratkog dokumentarnog filma, kao i studentska selekcija, posvećena najmlađim filmskim autorima i njihovim prvim profesionalnim iskoracima. Upravo u tim programskim celinama Ravno Selo Film Festival dodatno potvrđuje svoju misiju da bude prostor susreta, podrške i vidljivosti za nove autore.

Poseban deo festivala činiće i prateći program, razgovori sa autorima, susreti filmskih stvaralaca i publike, kao i sadržaji namenjeni mladima, kroz koje festival nastavlja da razvija svoj edukativni karakter i da film približava novim generacijama gledalaca.

Već tradicionalno, svečano otvaranje festivala biće obeleženo izvođenjem filmske muzike, stvarajući prepoznatljivu atmosferu Ravnog Sela, svečanu, neposrednu i filmsku.

“U susret ovogodišnjem festivalu, radujem se svemu što nas očekuje, a iskreno, već pomalo mislim i na deseti, jubilarni festival. Nadam se da to nije neskromno, ali moje zadovoljstvo je zaista veliko dok se približavamo tom važnom jubileju. Mi smo promoteri nove filmske misli. Mala smo sredina i mali festival, ali festival koji raste zajedno sa autorima koji ovde dolaze sa svojim filmskim delima, a potom postaju zvezde na filmskom nebu sveta. Očekuju vas gostoljubivi domaćini, spremni da vam otvore vrata svojih domova. A mi vam, pored praznika filma, priređujemo i praznik za ostala čula: muziku, domaću hranu i vredne nagrade za pobednike.”, naglašava Lazar Ristovski, osnivač festivala.

Glavni festivalski program će u četvrtak, 25. juna u 21 čas, otvoriti film „Nirnberg“ režisera Džejmsa Vanderbilta, psihološki triler sa Raselom Krouom u ulozi nacističkog kriminalca Hermana Geringa, koji prati jedno od najvećih suđenja ratnim zločincima. Rami Malek igra američkog vojnog psihijatra koji treba da proceni mentalno stanje Geringa i ostalih zločinaca kojima se sudi.

Pored ove filmske poslastice, Klemenčićevu selekciju glavnog programa ovogodišnjeg festivala čine i sledeća ostvarenja:

„Južina“, debitantski celovečernji film reditelja Ante Marina. Težina juga budi potisnute konflikte kod petorice stanara splitske četvorospratnice, koji, pritisnuti vlagom i vetrom, plešu kroz film čuvenim dalmatinskim dijalektom i još čuvenijom naravi.

„Paviljon“ režisera Dina Mustafića, sa impresivnom glumačkom ekipom među kojom su i Rade Šerbedžija, Mirjana Karanović, Zijah Sokolović i Meto Jovanovski. Godinama ponižavani, žitelji staračkog doma „Paviljon“ uzimaju pravdu u svoje ruke i dižu pobunu u istom. Dojučerašnji negovatelji postaju taoci, a borba prelazi okvire ustanove i širi se u medijski prostor.

„Pesnik“ (Un Poeta), kojeg potpisuje kolumbijski reditelj Simon Mesa Soto, sledi mogućnost preporoda usamljenog opsesivnog poete Oskara. Do juče okružen samoćom i alkoholom, Oskar nalazi inspiraciju u mladoj pesnikinji Yurlady, čiji talenat mu uliva moć ali i tera ga da razreši životne dileme.

Drama „Još jedna tura pre spavanja“ (La città di pianura) režisera Frančeska Stosaija predstavlja pravu poslasticu za ljubitelje ovog žanra. Dvojica dekintiranih pedesetogodišnjaka, opsednutih „poslednjom turom pića pred spavanje“, sreću naivnog studenta arhitekture. Uzevši ga pod svoje, ovi mentori mu menjaju kompletan pogled na ljubav i život.

Dokumentarni celovečernji film australijskog reditelja Čejdena Hantera „Splavari“ (The Rafstmen) prikazuje najduže putovanje splavom na svetu – od Ekvadora do Australije.

„Nasledstvo sa predumišljajem“ (How To Make A Killing) režisera Džona Patona Forda je mešavina crne komedije i trilera, inspirisana filmom „Kind Hearts And Coronets“ iz 1949 godine. Beket, kojeg maestralno igra Glen Pauel, vanbračno je dete majke tinejdžerke koje se bogata porodica odrekla. Rešivši da povrati bogatstvo koje mu nasleđem pripada, Beket kreće u likvidaciju jednog po jednog člana bahate familije.

Glumci Dastin Hofman i Žan Reno najbolja su preporuka za film „Ton Zločina“ (Tuner) reditelja Danijela Rohera. Priča o klavir štimeru Niku koji slučajno otkrije metod kojim može da otvara sefove i polako klizi u kriminal, ali ga u tome omete zaljubljivanje u talentovanu pijanistkinju Ruti, svakako će biti zanimljiva publici u Ravnom selu.

„Saučesnici” reditelja Marka Novakovića, koji prati sudbinu naizgled savršenog bračnog para, Branka i Sofije. Branko odlučuje da zataška istinu o nesreći u koju su upleteni, dok Sofija popušta pod pritiskom savesti, otkrivši koliko su društvene strukture oko nje natopljene licemerjem i strahom.

„DJ Ahmet“ makedonskog režisera Georgija M. Unkovskog bavi se životom petnaestogodišnjeg seoskog momka koji mašta da postane DJ, osvoji devojku koja je obećana drugom muškarcu i oslobodi se ograničenja koja mu nameće ruralna i konzervativna sredina.

„Dečak-ptica“ (Bird Boy), u režiji Savelija Osadkija, baziran je na priči o osamnaestogodišnjem siročetu Vanji, kojem glas još nije mutirao. Nailazeći na poteškoće u socijalizaciji sa drugima, naročito novom porodicom usvojitelja i devojkom u koju se zaljubljuje, Vanja mora da odluči hoće li zauvek zvučati kao dete ili pokušati da promeni svoj glas i sudbinu.

„Pravi muškarac“ (Un hombre de verdad) španskog reditelja Litea Pedregala. Gijermo, osamdesetogodišnji neurohirurg, navikao je da ga supruga Maria služi tokom celog života. Nakon njene iznenadne smrti, on se suočava sa novim izazovima i zadatkom da postane „pravi muškarac” u poznim godinama.

Tokom četiri festivalska dana, Ravno Selo će još jednom postati mesto susreta filma, autora i publike, malo selo velikih filmskih priča.

Ravno Selo Film Festival održava se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Ministarstva kulture Republike Srbije, Grada Vrbasa i producentske kuće Zillion film.

