Istorijski trenutak za metal fanove: Anthrax sutra prvi put u Beogradu, a poznata i satnica
Sve je spremno za sutrašnji koncert thrash metal velikana Anthrax, koji zvanično otvaraju letnju sezonu jednog od najzanimljivijih otvorenih prostora prestonice – Open Air Corner Luke Beograd.
Čuveni njujorški bend, član Velike Četvorke, prvi put nastupa u Beogradu na radost velikog broja fanova iz Srbije i regiona.
„Ne mogu da verujem da nam je trebalo čak 40 godina da dođemo u Beograd i održimo koncert!“ iskren je osnivač i gitarista benda, Skot Ian. „No verujem da ćemo sutra sve to nadoknaditi!“
Predviđena satnica za ovaj heavy metal spektakl je sledeća:
Ulaz 19:00
Nadimač 19:45
Quasarborn 20:30
ANTHRAX 21:30
Ulaznice mogu da se nabave na svim prodajnim mestima GigStixa i u Vulkan knjižarama, kao i online.
Iste će moći da se kupe i na ulazu u koncertni prostor Luke Beograd.
