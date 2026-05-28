Sve je spremno za sutrašnji koncert thrash metal velikana Anthrax, koji zvanično otvaraju letnju sezonu jednog od najzanimljivijih otvorenih prostora prestonice – Open Air Corner Luke Beograd.

Foto: Travis Shinn



Čuveni njujorški bend, član Velike Četvorke, prvi put nastupa u Beogradu na radost velikog broja fanova iz Srbije i regiona.

„Ne mogu da verujem da nam je trebalo čak 40 godina da dođemo u Beograd i održimo koncert!“ iskren je osnivač i gitarista benda, Skot Ian. „No verujem da ćemo sutra sve to nadoknaditi!“



Predviđena satnica za ovaj heavy metal spektakl je sledeća:



Ulaz 19:00

Nadimač 19:45

Quasarborn 20:30

ANTHRAX 21:30

Ulaznice mogu da se nabave na svim prodajnim mestima GigStixa i u Vulkan knjižarama, kao i online.