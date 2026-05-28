Slušaj vest

 Sve je spremno za sutrašnji koncert thrash metal velikana Anthrax, koji zvanično otvaraju letnju sezonu jednog od najzanimljivijih otvorenih prostora prestonice – Open Air Corner Luke Beograd.

Anthrax 4_photo by Travis Shinn.jpg
Foto: Travis Shinn


Čuveni njujorški bend, član Velike Četvorke, prvi put nastupa u Beogradu na radost velikog broja fanova iz Srbije i regiona.

„Ne mogu da verujem da nam je trebalo čak 40 godina da dođemo u Beograd i održimo koncert!“ iskren je osnivač i gitarista benda, Skot Ian. „No verujem da ćemo sutra sve to nadoknaditi!“


Predviđena satnica za ovaj heavy metal spektakl je sledeća:


Ulaz 19:00

Nadimač 19:45

Quasarborn 20:30

ANTHRAX 21:30

Anthrax 5_photo by Travis Shinn.jpg
Foto: Travis Shinn

Ulaznice mogu da se nabave na svim prodajnim mestima GigStixa i u Vulkan knjižarama, kao i online.

Iste će moći da se kupe i na ulazu u koncertni prostor Luke Beograd.

Ne propustitePop kulturaDO POSLEDNJEG DAHA: Govor majora Gavrilovića nas je nadahnuo da posvetimo pesmu SRPSKIM HEROJIMA
sabaton-youtube.jpg
KulturaObjavili prvi novi singl nakon 10 godina: Grupa Anthrax poziva fanove na svoj koncert u Luci Beogradu
Anthrax 1 photo Jimmy Hutchenson.jpg
Pop kulturaNOSE HIDŽAB I SVIRAJU METAL: Ove tinejdžerke ruše sve stereotipe, spajaju nespojivo! ŠOKIRALE CEO SVET! (VIDEO)
screenshot-18.jpg
Pop kulturaBEOGRADSKI BEND KREĆE U OSVAJANJE STARE DAME: Void Inn na evropskoj turneji
unnamed-1.jpg