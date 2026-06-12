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Već godinama se provlači ista priča – "Nema više komedija kao nekad", a ne može se reći da u tome nema istine.

Sitkomi su danas daleko ređi nego pre dve-tri decenije, kada smo za kratko vreme dobili "Prijatelje", "Treći kamen od Sunca", "Vila i Grejs", "Sajnfelda", "Dadilju"...

Humor u novijim serijama često deluje usiljeno, nekad imamo utisak da je jedini "alat" koji koriste efekat šoka, a malo koja televizijska serija uspe da bude istovremeno smešna, pametna i dovoljno "zarazna" da joj se vraćamo posle napornog dana.

Ipak, s vremena na vreme pojavi se nekoliko naslova koji podsete koliko televizijska komedija može da bude briljantna. Proteklih godina su naročito bile popularne priče o poslu, slavnim ljudima i porodičnim zavrzlamama, a imali smo fenomenalne primere apsurdnog humora i neobičnih, satiričnih priča.

1. "Studio" (The Studio, 2025-)

Ova serija je jedan od najvećih televizijskih hitova godine među ljubiteljima komedije proteklih godina, a iza nje stoji čuveni Set Rogen, koji je radio scenario, produkciju i igra glavnu ulogu.

Radnja prati haotični svet filmske industrije i direktora studija koji pokušava da balansira između umetnosti, ega glumaca i katastrofalnih poslovnih odluka. Humor je brz, inteligentan i pun sitnih detalja koje će obožavati svi koji vole satiru o Holivudu.

2. "Petao" (Rooster, 2026-)

Za početak ćemo vam reći samo – Stiv Karel!

"Petao" je tip serije koji deluje potpuno luckasto, ali već posle nekoliko epizoda postaje jasno zašto je toliko ljudi opsednuto njom.

U pitanju je kombinacija apsurdnih situacija, čudnih likova i neočekivano emotivnih trenutaka, što je čini serijom savršenom za "bindžovanje". Posebno je hvale zbog humora koji nije "na silu", ali tako vam je to sa Stivom Karelom, koji igra glavnu ulogu i jedan je od izvršnih producenata serije.

3. "Komičari" (Hacks, 2021-2026)

Jedna od najpametnije napisanih komedija poslednjih godina je priča o legendarnoj komičarki i mladoj scenaristkinji koje su primorane da rade zajedno pretvara se u brutalno duhovitu, ali i emotivna priča o karijeri, egu i generacijskim razlikama. Dijalozi su toliko dobri da se pojedine scene citiraju po mrežama danima, a glavnu ulogu igra genijalna Džin Smart.

4. "Samo ubistva u zgradi" (Only Murders in the Building, 2021-)

Zamislite seriju koja koristi sve elemente sitkoma i ima velike zvezde komedije u prvoj glumačkoj postavi... ali likovi sve vreme istražuju ubistva.

To je zaplet serije "Samo ubistva u zgradi", u kojoj Stiv Martin i Martin Šort igraju vremešne umetnike koji su odavno proživeli dane velike slave, dok je Selena Gomez njihova mlada komšinica s kojom se neočekivano sprijatelje dok pokušavaju da otkriju ko je ubio njihovog suseda.

Sve beleže u vrlo slušanom podkastu, a interesantan komični pristup kriminalističkoj fantastici pobrao je pozitivne kritike i naklonost fanova.

5. "Medved" (The Bear, 2022-2026)

Iako balansira između drame i komedije, "Medved" ima toliko haotično smešnih trenutaka da je uglavnom smatraju komedijom.

U pitanju je priča o mladom kuvaru kog igra Džeremi Alen Vajt i koji pokušava da spasi porodični restoran, a prepuna je nervoze, brzih scena i crnog humora koji deluje neverovatno realistično.

6. "Osnovna škola Abot" (Abbott Elementary, 2021-2026)

Ova serija je mnoge podsetila na stare, tople sitkome, a prati grupu nastavnika u javnoj školi koji pokušavaju da zadrže razum uprkos haosu obrazovnog sistema.

S obzirom na šarm likova i mockumentary stil, jasno je zašto je ovo jedna od retkih novih komedija koje zaista imaju onu staru feel-good energiju.

7. "Ted Laso" (Ted Lasso, 2020-)

Nakon što se razvede od svog nevernog supruga i u brakorazvodnoj parnici dobije FK Ričmond, njegovu najveću ljubav i ponos, nova vlasnica Rebeka Velton traži novog trenera. Izbor pada na Teda Lasa, trenera američkog fudbala iz koledž lige, koji o evropskom fudbalu ne zna skoro ništa i niko ga ne shvata ozbiljno.

Otkud joj ta ideja? Njen cilj je da uništi Ričmond!

Glavnu ulogu u ovoj nagrađivanoj seriji koja obiluje komičnim scenama i vedrim raspoloženjem igra Džejson Sudeikis, uz kog su fenomenalna Hana Vadingem, Džeremi Svift, Fil Danster, Bret Goldstajn...

VIDEO: Premijera serije Tvrđava: