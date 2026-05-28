Slušaj vest

Nezavisni Balkanski festival filmske režije, koji se ove godine održava od 10. do 14. juna, sa ponosom proglašava jugoslovenskog sineastu Lordana Zafranovića za 15. dobitnika počasne nagrade „Živojin Žika Pavlović“, za promociju kinematografije Balkana u svetu.

U obrazloženju Saveta festivala, koji čine Predrag Miki Manojlović, Nenad Pavlović, Mladen Đorđević i Miloš Škundrić, navodi se da je Lordan Zafranović, student čuvene praške filmske škole, ostavio „neizbrisiv trag kada je u pitanju kulturno nasleđe, kinematografija Balkana i njena promocija u svetu, počev od filmova koji se danas smatraju klasicima evropskog filmskog stvaralaštva, poput "Okupacije u 26 slika", "Pada Italije" i "Večernjih zvona", pa sve do dugo očekivanog dela "Zlatni rez" čija se domaća i svetska premijera očekuje tokom 2026. godine.“

Foto: BFFR

Savremenik Živojina Pavlovića, gospodin Zafranović zaslužno će poneti nagradu po imenu svog prijatelja i kolege, i tako se priključiti društvu laureata, u kome se nalaze Miki Manojlović, Dragan Nikolić, Rade Šerbedžija, Emir Kusturica, Goran Marković, Milčo Mančevski, Slobodan Šijan, Miša Radivojević i drugi.

Povodom osvajanja ove vredne nagrade, Lordan Zafranović prisetio se svog upoznavanja sa Žikom Pavlovićem:

„Savezni festival amaterskog filma održavao se od 7. do 9. decembra 1962. godine u Sarajevu na -17 stepeni Celzijusa, u Domu armije, pored Miljacke. Prvu nagradu u sekciji igranog filma dobio je Živojin Pavlović, a ja sam dobio u istoj sekciji drugu nagradu, za moj prvi film „Nedjelja“. Tu smo se upoznali i stisli jedan drugom ruke pri dodjeli nagrada. Taj stisak je značio više od upoznavanja i čestitanja. To je bio stisak jednog gotovo identičnog života nas dvojice. Amaterski film, potom studije slikarstva, književnosti i konačno filma. Mi smo čitav jedan vijek živeli jedan gotovo isti život i pravili filmove koji su izazivali koji put pogubne kritike od postojeće ideologije, zabrane i odbacivanja i selidbe u druge filmske centre. Zato mi je ova nagrada, koja nosi naziv velikog Živojina Pavlovića, dragocjena i osjećam i sada njegov stisak ruke. Hvala mu.“

Foto: Andrija Popović

Balkanski festival filmske režije biće održan od 10. do 14. juna u bioskopu Open Air Cinema Rajićeva i bioskopu Tuckwood, pretvarajući centar Beograda u mesto susreta regionalnog filma, autora i publike. Festival će biti otvoren spektaklom pod zvezdanim nebom u samom centru grada, u Rajićevoj, uz jedinstvenu atmosferu fimskih projekcija na otvorenom, susrete sa istaknutim filmskim glumcima i autorima, kao i pažljivo odabran program koji Beograd tih dana pretvara u filmsku pozornicu regiona.

Poseban deo festivalskog programa odvijaće se u okviru Open Air Cinema Rajićeva, gde će publika imati priliku da besplatno uživa u filmskim projekcijama na otvorenom, u autentičnoj atmosferi samog srca grada.

U fokusu ovogodišnjeg festivalskog izdanja biće vidljivost balkanskog filma u svetu, kao i inicijativa o osnivanju Prvog nezavisnog Balkanskog filmskog fonda u kome će učestvovati sve relevantne filmske asocijacije Balkana.

Publika će moći da gleda filmove u okviru tri takmičarske selekcije: Glavni takmičarski program „Buđenje Balkana“ selektora Darka Bajića, u kojoj će biti prikazani najbolji filmovi Balkana koji predstavljaju hrabre i snažne glasove i vizije savremenog balkanskog filma, „Misterije filma“ - internacionalna selekcija čiji je selektor Uroš Tomić, a koja je inspirisana stvaralaštvom slavnog reditelja Dušana Makavejeva, dok ,,Povratak žanru“ predstavlja filmove po izboru Vinka Brešana, koji se svesno i vešto oslanjaju na žanrovske obrasce ali, tražeći put do komunikacije sa gledaocima, pronalaze specifičan autorski izraz.

Nagrada za najbolji film u svakoj selekciji biće dodeljena reditelju pobedničkog filma. Pored glavne nagrade, žiri će dodeliti i Specijalnu nagradu žirija za izuzetno ostvarenje u jednoj od sledećih oblasti: gluma, scenario, montaža, kamera, muzika, scenografija, kostimografija ili dizajn zvuka.

U okviru specijalnih projekcija van konkurencije, u Open Air Cinema Rajićeva biće prikazan film ,,Izlet“ angažovanog i kontroverznog autora Nenada Pavlovića, kao i kultni film ,,Crni bombarder“ legendarnog reditelja i profesora Darka Bajića.

Producent festivala je Magična linija koja realizuje festival uz pomoć prijatelja.

Bonus video: