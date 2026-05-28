Andre Riju, svetski poznat „kralj valcera“, poznat po izuzetnoj radnoj etici kroz koju ne prestaje da daje svojoj publici nove razloge da ga prati i čeka nova izdanja, ponovo će očarati svoje fanove novim koncertnim DVD-om Waltz the Night Away, snimljenim tokom njegovih spektakularnih letnjih koncerata u Mastrihtu 2025. godine. Snimljen u srcu njegovog rodnog grada, ovaj muzički spektakl prenosi jedinstvenu atmosferu sada već čuvenih nastupa na trgu Vrijthof, koji je prošle godine posetilo čak 140.000 gledalaca iz 99 zemalja.

U pratnji svog Johan Štraus orkestra, plesača i međunarodnih solista, Andre Riju vodi publiku kroz veče ispunjeno bezvremenskim valcerima, emotivnim baladama i svetskim hitovima. Program obuhvata omiljene numere kao što su „An der schönen blauen Donau“, „Rosen aus dem Süden“, „You Raise Me Up“, „Macarena“ i „La Bamba“, dok posebno emotivan trenutak donosi Ema Kok izvođenjem pesme „Earth Song“ Majkla Džeksona.

Sa raskošnim scenografijama, blistavim kostimima i Andreovom prepoznatljivom energijom, „Waltz the Night Away“ donosi nezaboravno koncertno iskustvo direktno u domove publike širom sveta. Publika će moći da pronađe DVD „Waltz the Night Away“ u prodaji od 19. juna 2026. godine.

Poznati holandski dirigent uskoro dolazi u Beograd, gde će 19. novembra 2026. godine održati još jedan nezaboravan koncert u Beogradskoj areni. Publiku očekuje romantični program koji donosi kombinaciju opere, mjuzikla, filmske muzike, evergrina, tradicionalnih pesama i, naravno, magičnih valcera.

Alen Ključe iz Star Produkcije ne krije zadovoljstvo što Andre Riju ima publiku u Srbiji koja ga verno iščekuje, kao što je sada već tradicija: „Oduševljen sam što publika na njega reaguje sa toliko ljubavi i znaju da ih očekuje veče koje, kako sam Andre kaže, nikada neće zaboraviti. Verujem da se zbog toga stalno vraćaju. Hvala vam na tome.“