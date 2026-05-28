Slušaj vest

Promocija romana "Sram te bilo" biće održana 1. juna u 19 sati u prostoru Miljenka Derete u Beogradu.

Copy of STB.jpg
Foto: Jovana Glumac

Sram te bilo je roman o odrastanju uz rečenice koje oblikuju način na koji vidimo sebe. Kroz fragmentarne priče, prati put od detinjstva do zrelosti, otkrivajući kako nastaje sram — u porodici, u telu, u neizgovorenim trenucima. Roman govori o porodičnim obrascima koji se prenose generacijama, o unutrašnjim glasovima koji postaju naša istina o sebi, o mestima u nama koja ostaju neizgovorena.

sram_te_bilo.jpg
Foto: Jovana Glumac


Pored romana, na promociji će biti predstavljen i prateći dnevnik za terapeutsko pisanje.

Vanja Nikolić je dramaturškinja, pisac i mentorica za pisanje knjiga. Diplomirala je komparativnu književnost i dramaturgiju, radila kao dramaturškinja na više od trideset predstava u pozorištima širom Srbije i objavila više knjiga za odrasle i decu. Osnivačica je platforme vanjatacka.com. U svom radu spaja narativne strukture, dramaturgiju, i koučing psihologiju — o čemu piše detaljnije na svlom blogu posvećenom procesu pisanja i mentorskom radu.

Ne propustiteKulturaZašto nam se istorija ponavlja? Pred beogradskom publikom predstavljena knjiga „Bilo nekad u Srbiji“ Momčila Petrovića
Bilo nekad u Srbiji
Kultura"Zbog cenzure u Jugoslaviji morali smo da se iseljavamo iz zemlje" Lordan Zafranović otvorio Festival humanistike, kulture i umetnosti
2F3A3045.jpg
KulturaBajaga predstavlja knjigu "Pesme": Kako je nastalo 160 čuvenih numera iz pera Momčila Bajagića
whatsapp-image-20240831-at-10.06.22-pm-1.jpg
KulturaPromocija knjige pukovnika Gorana Nestorovića u Domu Vojske: Zbirka pesama "Herbarijum uspomena" zamišljena je kao stara škrinja gde se čuvaju sećanja
noseca_1730361820.jpg