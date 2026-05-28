Od srama do isceljenja: Roman i dnevnik za terapeutsko pisanje koji će vas zamisliti
Promocija romana "Sram te bilo" biće održana 1. juna u 19 sati u prostoru Miljenka Derete u Beogradu.
Sram te bilo je roman o odrastanju uz rečenice koje oblikuju način na koji vidimo sebe. Kroz fragmentarne priče, prati put od detinjstva do zrelosti, otkrivajući kako nastaje sram — u porodici, u telu, u neizgovorenim trenucima. Roman govori o porodičnim obrascima koji se prenose generacijama, o unutrašnjim glasovima koji postaju naša istina o sebi, o mestima u nama koja ostaju neizgovorena.
Pored romana, na promociji će biti predstavljen i prateći dnevnik za terapeutsko pisanje.
Vanja Nikolić je dramaturškinja, pisac i mentorica za pisanje knjiga. Diplomirala je komparativnu književnost i dramaturgiju, radila kao dramaturškinja na više od trideset predstava u pozorištima širom Srbije i objavila više knjiga za odrasle i decu. Osnivačica je platforme vanjatacka.com. U svom radu spaja narativne strukture, dramaturgiju, i koučing psihologiju — o čemu piše detaljnije na svlom blogu posvećenom procesu pisanja i mentorskom radu.