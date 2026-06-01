Srpska glumica Mina Lazarević otvoreno je progovorila o teškom životnom periodu tokom kojeg se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim izazovom. Nagomilani stres usled finansijskih poteškoća, kredita i razvoda odrazio se na njeno fizičko stanje, što je na kraju dovelo do dijagnoze karcinoma.

Suočavanje sa telom koje upozorava

Mina je istakla da niko nije imun na slabosti, bez obzira na to koliko se trudili da sve emotivne terete izbace iz sebe. Priznala je da je često zanemarivala sopstvene potrebe zarad porodice, što je osobina koju je nasledila od prethodnih generacija žena u svojoj porodici.

"Svako ima svoju slabu tačku, ne postoji osoba koja je nema. Ja sam ekstrovertna i imam potrebu da sve izbacim iz sebe, ali i pored toga, svakodnevica me je mlela. Često zapostavimo sebe u toj trci sa obavezama, pa ignorišemo signale koje nam telo šalje. Nasledila sam osobinu svoje bake i majke da su mi svi bližnji važniji od mene same. Na kraju, kada telo počne ozbiljno da upozorava, moraš da se suočiš sa stvarnošću i preduzmeš korake," rekla je glumica.

Šokantna dijagnoza i borba za glas

Prvobitni problemi sa štitnom žlezdom pretvorili su se u borbu za život kada je patološki nalaz potvrdio malignitet. Mina se prisetila trenutka kada je saznala da je hirurški zahvat neizbežan i kako je u tim trenucima prioritet dala rešavanju životnih obaveza zbog svoje dece.

"U prvom momentu nisam znala da se tu nešto dešava i da moram na operaciju, čak sam planirala da nastavim da igram predstave. U pitanju je bila štitna žlezda. Kad je stigao nalaz, morala sam na još jednu operaciju, jer je bio maligan. Nakon tog saznanja sam otišla u kola da se isplačem jer obično tako ide. Prvo pomislim na decu i šta mi je neraščišćeno u životu, šta moram da sredim papirološki… To je mehanizam koji ne možeš da zaustaviš. Isplakala sam se i idemo dalje. U tim trenucima krenu neke misli neizdrživo da ti naviru i ne možeš sebe da smiriš," izjavila je za televiziju K1.

Nakon što joj je uklonjena kompletna žlezda, najveći strah bio je gubitak glasa, koji je njen osnovni alat za rad. Iako je oporavak bio dug i težak, nije dozvolila da je to zaustavi.

"Posle operacije moje glasne žice bile su u haosu, nisam mogla normalno ni da govorim ni da pevam. Kad su mi kazali: "Gledaćemo da rez bude što manji, da se ne vidi", rekla sam doktorima: "Ma, pustite to, gledajte mi glasne žice, ja od toga živim". Tad nisam mogla ništa da radim sa svojim glasom, ali nisam odustajala. Ta blokada je trajala više od godinu dana i nastavila sam da forsiram i da pričam i da pevam. Nakon toga sam igrala predstave normalno, jer nisam želela da dozvolim sebi tu vrstu pada."

Iskrenost prema deci i podrška partnera

Mina je objasnila da je u jednom trenutku shvatila da preterano skrivanje problema od dece može biti kontraproduktivno, te je odlučila da im na razumljiv način objasni svoje stanje.

"Dešavalo mi se da se toliko trudim da se ne vidi kako sam operisana da me ni deca ne razumeju, govorili su mi zašto sam stalno smorena. Onda sam ih stavila ispred sebe i rekla: "Mama se operisala, ali će biti okej". Možda ću biti umorna, možda ću biti neraspoložena, ali morate da me razumete. Ne treba ići u krajnost i sve kriti od dece, ali isto tako, verujem da ne treba ni da ih opterećujete kad su mali nepotrebnim detaljima, ali im treba objasniti na njihov način da razumeju kroz šta prolazite."

Danas glumica uživa u skladnoj vezi sa kolegom Vladimirom Posavcem Tušekom, koji o njoj govori sa mnogo divljenja i ljubavi.

"Predivna je, divna. I naš prvi susret na sceni bio je vrlo jednostavan, kao da glumimo zajedno već 100 godina. Ali, drugačije je kad igraš s nekim ko je tvoj. Svi smo mi, inače, malo uključeni na ego. Borio se za svoj prostor na sceni i pri tom pazimo da ne povredimo partnera. Ali, ovo je nešto potpuno drugačije. Ti želiš da druga osoba bude najbolja moguća i raduješ se svakom njenom uspehu. Dogodi mi se da se zagledam u nju kako glumi i u trenutku zaboravim na sve. Nikad dosad nisam imao takvo iskustvo na sceni," ispričao je on za magazin Gloria.

