Carmina Burana, jedno od najpoznatijih dela horske literature 20. veka, biće izvedena 4. juna u MTS Dvorani u scensko-baletskoj produkciji koja okuplja više od 120 umetnika. U ovom izvođenju Orfova monumentalna partitura dobija novu dimenziju kroz susret muzike, glasa i pokreta, otvarajući publici prostor da ovo slavno delo doživi ne samo kao koncertni događaj, već kao snažno i vizuelno upečatljivo pozorišno iskustvo. Ulaznice su skoro rasprodate, a mali broj preostalih ulaznica je dostupan na blagajni MTS Dvorane i preko online platforme mtsdvorana.rs.

Posebna snaga Orfove partiture leži u ritmu, repetitivnoj energiji i upečatljivom zvuku udaraljki, zbog čega je Carmina Burana podjednako sugestivna i u koncertnom i u scenskom prostoru. U ovoj produkciji tu snagu nose pulsirajuća energija ansambla Sudar Percussion, moćni glasovi Akademskog hora Obilić, kao i izuzetni solisti Davor Nekjak, tenor Ladislav Vrgoč i sopran Gabrijela Hrženjak, koji iza sebe imaju brojne nagrade i bogato iskustvo na velikim scenama širom sveta. Muzičko vođstvo Ivana Ščepanovića, uz pijaniste Roberta Batelića i Krešimira Starčevića, dodatno naglašava onu dimenziju dela po kojoj je Orf prepoznatljiv, spoj monumentalnosti i elementarne, gotovo iskonske snage zvuka.

Iako je širokoj publici često poznata pre svega kao koncertni spektakl, Carmina Burana je od samog početka zamišljena kao delo snažne scenske sugestije, jer je Orf definisao kao spoj muzike, glasa, pokreta i slike. Upravo zato baletski ansambl ETOILE, predvođen Anatolijem Handaževskim i umetničkom direktorkom Irijnom Handaževskom, u ovoj postavci nije ilustracija muzike, već njen ravnopravni partner. Njihov snažan, fizički zahtevan i emotivno intenzivan plesni izraz otvara prostor za savremeno čitanje večnih tema dela: ljudske borbe, ranjivosti, žudnje i snage.

Pod koreografskom i rediteljskom palicom Johana Nusa, ova postavka oslobađa Carminu Buranu uobičajenih klišea i pretvara je u simboličku scensku partiju u kojoj svaki pokret nosi značenje, a svaki izvođač učestvuje u velikoj igri života. Inspirisana šahovskom logikom sukoba i ravnoteže, predstava gradi snažnu vizuelnu dramaturgiju zasnovanu na kontrastu crnog i belog, svetla i tame, kolektivnog i intimnog. U tome se krije i jedna od trajnih tajni popularnosti ovog dela. Iako nastalo iz srednjovekovnih stihova, ono i dalje neposredno govori savremenoj publici, jednako snažno u koncertnoj dvorani, pozorištu i popularnoj kulturi.

Zasnovana na izboru od 24 pesme iz srednjovekovne zbirke Carmina Burana, koju je Orf oblikovao u scensku kantatu i prvi put predstavio publici 1937. godine u Frankfurtu, ova kompozicija crpi snagu iz tekstova pisanih na latinskom, staronemačkom i starofrancuskom jeziku. U središtu dela nalazi se večita tema tačka sudbine, oličena u čuvenom uvodu i završnici O Fortuna, jednom od najpoznatijih horskih odlomaka u istoriji muzike. Upravo ta univerzalna priča o promenljivosti sreće, ljudskoj žudnji, prolaznosti i životnoj energiji čini da Carmina Burana i danas deluje savremeno, direktno i uzbudljivo.

Carmina Burana u produkciji ArtPartnera, nije samo izvođenje poznate muzike, već snažan scenski ritual u kojem se susreću drevno i savremeno, lično i univerzalno, tišina i eksplozija zvuka. Reč je o predstavi koja publici nudi retku priliku da doživi punu moć umetnosti kada muzika, ples i glas govore jednim jezikom i da iznova otkrije zbog čega Orfovo remek-delo gotovo devet decenija nakon premijere ne prestaje da osvaja nove generacije slušalaca.