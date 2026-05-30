Glumac Mića Tatić, čije je pravo ime bilo Milutin, ostao je upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće televizije, radija i sinhronizacije. Rođen je na današnji dan, 29. maja 1923. godine u Nišu, a preminuo je 25. marta 1991. godine.

Publika ga najviše pamti po kultnoj dečjoj seriji „Na slovo, na slovo”, u kojoj je zajedno sa lutkom Aćimom decu kroz igru, pesmu i skečeve učio azbuku i abecedu.

Serija koju su volele generacije

„Na slovo, na slovo” snimljena je u produkciji Televizije Beograd i emitovana 1971. godine na programu JRT, kao rimejk istoimene serije iz 1963. godine.

Scenario i tekstove pesama pisao je Duško Radović, dok je režiju potpisala Vera Belogrlić. Pored Miće Tatića i Aćima, u emisiji su učestvovali Lola Novaković, Đuza Stojiljković, Baja Bačić, Vlasta Velisavljević, Dragan Laković i Milutin Butković kao Ostoja, junak koji je svaku reč počinjao na slovo O.

Epizode su trajale oko sat vremena, a u njima su se smenjivali muzika, skečevi i poučne priče.

Glas crtanih junaka

Mića Tatić pozajmio je glas brojnim likovima iz crtanih filmova. Generacije su ga slušale kao Peru Detlića, Popaja, Paju Patka, Velikog Štrumpfa, Tarzana, Bananamena i brzog Gonzalesa.

Mića Tatić u seriji Salaš u Malom Ritu Foto: Printscreen/Youtube

Malo ko zna da je upravo on bio prvi domaći glas Duška Dugouška i Patka Dače, pre nego što su te uloge preuzeli Nikola Simić i Đuza Stojiljković.

Nikola Simić se kasnije prisećao kako je izgledao rad iza mikrofona:

„Prvi Duško Dugouško bio je Mića Tatić. On je okupio ekipu s Đuzom, Nadom Blam... a onda je jednog dana trebalo ja da glumim Duška. Pitao sam se kako ću ja to, a onda pomislio - isto kao i on. Tako je nastao taj unjkav glas”, pričao je Simić.

Mića Tatić u seriji Majstori, majstori Foto: Printscreen/Youtube

Budio je decu preko radija

Pored televizije i sinhronizacije, Mića Tatić je godinama bio deo emisije „Dobro jutro, deco” Radio Beograda, kojom su najmlađi slušaoci započinjali dan.

Igrao je i u ostvarenjima za odraslu publiku, među kojima su „Majstori, majstori” i „Pozorište u kući”.

