Treće izdanje filmskog festivala Ženski likovi ispred i iza kamere održaće se 5. i 6. juna u bioskopu Takvud u Beogradu, u sali "Merilin Monro". Na otvaranju biće prikazan dokumentarac "Mileva Ajnštajn" rediteljke Andrijane Stojković. Film kroz inovativan i dokumentarno-fiktivan pristup srpsku znamenitu istorijsku ličnost predstavlja kao protagonistu koji priča ličnu životnu priču. Nakon filma uslediće i razgovor sa članicama kreativnog tima, rediteljkom Andrijanom Stojković, scenaristkinjom Selenom Stanković, glumicom Stašom Nikolić , kao i dr Bekom Zečević i dr Aleksandrom Vančevskom o filmu i poziciji žena u nauci u prošlosti i danas.



- U Beograd stiže 17 filmova i dvadesetak filmskih stvaralaca iz celog sveta koji će učestvovati u našim razgovorima nakon projekcija - istakla je umetnička direktorka festivala Mimi Vlaović, rediteljka višenagrađivanog filma "Čuvam te", i dodala da je zatvaranje festivala posvećeno komediji svakodnevice, kao i da svi koji požele da isprate dodatni program to mogu u ponedeljak, 8. juna, kad se organizuje okrugli sto na temu "Ekofeminizam", nakon kog će uslediti dodatne projekcije izabranih filmova.