Dušan Kovačević u gradu svoje mladosti: Sterijino pozorje pokušalo je da bude Bitef, ali je sad pronašlo pravu meru
Nakon tri i po decenije "Profesionalac" Dušana Kovačevića, po njegovoj tekstu i režiji, vratio se na Sterijino pozorje u Novom Sadu. Kultna predstava nastala u produkciji Zvezdara teatra iz Beograda biće tokom festivala izvedena čak tri puta na sceni Novosadskog pozorišta.
- Karte su rasprodate istog trenutka kad su puštene u prodaju. Prvi put će se u istoriji Pozorja neki komad igrati tri puta. "Profesionalac" je mogao da se igra i na sceni "Jovan Đorđević" Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, ali je Kovačević to odbio. Odluka je pala da se igra u manjem i intimnijem prostoru - kažu za Kurir organizatori.
Danilo Bata Stojković je "Profesionalca" odigrao više od 400 puta i davne 1990. godine na Sterijinom pozorju poneo Sterijinu nagradu.
- Meni je dolazak u Novi Sad dvostruko bitan. Tu sam završio gimnaziju, vraćam se na neki način u mladost. Prve komade sam gledao kao gimnazijalac na Sterijinim igrama, a jedna od prvih predstava koje sam u životu gledao je bio "Kir Janja" u Šapcu. Imao sam dosta primedbi kada je Sterijino pozorje pokušalo da bude Bitef. Čini mi se da se sad pronalazi neka prava mera da je Sterijino pozorje posvećeno prvenstveno dramskom tekstu, uz sve poštovanje svih ostalih profesija. Ne treba uopšte brinuti previše, primedbi je bilo i biće. Ono što je najbitnije, zaštitni znak svih tih igara i svega toga prema čemu svako pozorište teži je odlazak u Novi Sad - naveo je Kovačević.
Ocena publike za "Profesionalca" znaće se tek nakon trećeg izvođenja. U podeli su i Igor Đorđević, Ana Franić i Duško Ašković.
Bonus video: Nenad Jezdić o Bati Stojkoviću