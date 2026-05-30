Slušaj vest

Posle uspeha s filmskim prvencem "Megdan: Između vode i vatre", koji je stigao do najvećih svetskih striming platformi, mladi producent i scenarista Aleksa Balaševićkrupnim koracima osvaja evropsku filmsku scenu. Njegov novi film u razvoju "Nevernik" nedavno je predstavljen na prestižnom Filmskom marketu u Kanu. Inspirisano antiratnom porukom iz istoimene pesme Aleksinog oca, legendarnog Đorđa Balaševića, ovo ostvarenje donosi priču smeštenu u ratom zahvaćenu Bosnu devedesetih, ali sa univerzalnom idejom o ujedinjenju ljudi. Za TV Ekran umetnik sumira utiske s putovanja na jug Francuske i ekskluzivno otkriva deo glumačke ekipe novog filma.

Aleksa u Sarajevu

1/4 Vidi galeriju Aleksa Balašević sa suprugom na Sarajevo film festivalu Foto: Nemanja Nikolić



Kakve utiske nosite iz Kana?

- Prvi put sam bio tamo. Slovenački filmski centar nas je najviše podržao, kao i slovenačka produkcija "Portobisso", pa sam rekao sebi da sam tek sad, nakon takve međunarodne saradnje, dostojan da prvi put odem u Kan na market i bez preterane treme u najboljem svetlu pričam o svom drugom filmu. Značilo mi je najviše što sam svoj prvenac "Megdan: Između vode i vatre" uspeo da dovedem do najprestižnijih filmskih platformi, kao što su HBO i Amazon prajm, a uskoro očekujemo i Netfliks.

Kakvi su ostali filmovi?

- Nisam stigao da pogledam nijedan, nažalost. Bili smo tamo četiri dana i imali 11 sastanaka. Jedan sam od retkih koji je išao ranije na spavanje. Ja i čuveni Aleš Pavlin, moj kolega i producent, s kojim imam čast da radim kao još uvek debitant po nekim kriterijumima, prezentovali smo "Nevernika" Arapskom filmskom centru, potencijalnim koproducentima s Baltika i iz regiona, iz Luksemburga i Belgije, i ono što je najvažnije, prezentovali smo ga najprestižnijim filmskim platformama na svetu.

Foto: Aleksandar Živaljević



Izjavili ste nedavno da "Nevernik" ne sme da bude samo balkanski, već istinski evropski projekat. Koliko prisustvo na Kanskom festivalu pomaže u ostvarivanju te vizije?

- Kan je epicentar svetske kinematografije i svetske elite. Pored najbogatijih filmskih produkcija, fondova i televizija, tamo su, u periodu kad je festival, i najbogatiji ljudi sveta iz svih branši. U Kan ne vredi ići slučajno i očekivati neke bajke, a mi smo sve sastanke ugovorili do februara. Čak smo na neke i zakasnili, pa smo ih odložili za market u Saudijskoj Arabiji (Red Sea). Nakon što smo dobili podršku jednog EU filmskog centra, zaista smatram da će nam se, pored regionalnih filmskih centara koje očekujem: srpskog, crnogorskog, hrvatskog, bugarskog, priključiti barem još jedan jak centar iz centralne i severne Evrope. Nisam previše kompetentan, ali nije sve u budžetu. Strani filmski centri daju mnogo više novca, ali i otvaraju neka druga vrata, obezbeđuju ulazak na tržišta pod uslovima kojima nas vežu za saradnju. Pedeset odsto filma je na stranom jeziku i voleo bih kada bi makar dva glumca posle ovog filma mogla da naprave karijeru u inostranstvu, kao što su to uspeli Šerbedžija, Manojlović, Zlatko Burić...

Foto: Ana Paunković

Kao producent koji osluškuje svetsko tržište, šta primećujete da je glavni fokus na ovogodišnjem Kanskom marketu?

- Hvala bogu, glavni fokus je i dalje, kao i na svakom bitnom događaju u poslednjih 60 godina, na "ne" ratu.

Šta je ono što evropska publika trenutno traži, a šta "Nevernik" može da joj ponudi?

- Ne bi mi bilo pametno da otkrivam na koja se dva američka filma ugledam za "Nevernika", ali spomenuću reditelja filma, profesora Marka Naberšnika iz Slovenije, koji smatra da je "Nevernik" upravo globalna tema broj jedan ili dva. Da li će tako ostati dok ne zakoračimo na crvene tepihe, ne znam. Svakako, to je tema koja zanima ceo svet, koji u tako nešto sumnja i želi da veruje.

Otac i sin Foto: Privatna arhiva



Film je nazvan po čuvenoj pesmi vašeg oca Đorđa Balaševića sa albuma "Marim ja" iz 1991. Iako ste napomenuli da neće doslovno pratiti radnju pesme, koliko je Đoletove melanholije i te specifične, duboke antiratne emocije utkano u DNK ovog scenarija?

- Prvo sam rekao da će film biti omaž pesmi, a zatim sam dodao da će biti omaž svim ljubavima uzaludno prekinutim zbog toga što neko različito Boga naziva. Stih iz pesme koji će dominirati u filmu i biti prisutan u glavnoj poruci jeste: "... Zašto to smeta, sa ovog su sveta?" Da bi nas ljude nešto ujedinilo, to nešto ne sme da bude čovek niti sa ovog sveta. Kad se desi neka vremenska nepogoda, svi čitamo broj žrtava i hvatamo se za glavu, niko ne čita koje su žrtve nacionalnosti ili boje kože. Kad se nekome presađuje organ, niko ne pita da li je to organ crnca ili budiste, geja ili vegetarijanca. Nas ljude može da ujedini samo neka vremenska katastrofa, teška bolest i nešto što će se jednog dana desiti, ako već nije.

Radnja je smeštena u devedesete godine u Bosni i Hercegovini, gde se tri sukobljene strane zateknu u nedefinisanoj i opasnoj situaciji. Ovu temu ste nazvali "lekovitom za nemirni Balkan". Na koji način će "Nevernik" ponuditi isceljenje, a ne ponovno otvaranje rana?

- Radnja je fiktivna. Mesta su fiktivna. Nažalost, ceo film je fiktivan. Da nije, ne bismo danas pričali o podelama i sukobljenim stranama. Uvek će se naći budala koja će čitati poruke filma onako kako niko sem budala ne može da ih pročita. Ja sam, kao i svaki Balašević, s budalama kao čičak i vunene čarape. Time što sam izabrao baš taj rat i tri sukobljene strane, privukao sam, kao što vidite, najveću moguću pažnju, a poruka i pravac filma, obećavam vam, zaista su najlekovitiji ne samo za Balkan nego za ceo svet. Naravno, ako film uspe, a verujem da hoće, s obzirom na to ko nam se sve priključuje iz dana u dan.

Aleš Pavlin i Marko Naberšnik Foto: Tanja Drobnjak

Okupili ste impresivnu ekipu - režisera Marka Naberšnika i koscenaristu Ognjena Sviličića, a pridružio vam se i čuveni producent Aleš Pavlin. Kako je došlo do ove snažne balkansko-evropske sinergije za priču koja se dešava u centralnoj Bosni i gde su tu Bošnjaci?

- Aleš Pavlin i ja smo započeli sve spontano: on kao stari, iskusni producent, a ja kao neko ko je sa svojim drugim filmom, po nekim kriterijumima, i dalje debitant. Marko Naberšnik je najbolja moguća opcija za reditelja. Ognjen Sviličić nam se takođe pridružio i dao scenariju najveći mogući vetar u leđa. Od glumaca očekujte zasigurno Ivu Krajnc Bagolu iz Slovenije, osvajačicu nagrade u Berlinu, našeg Nenada Herakovića iz Pančeva, Emira Hadžihafizbegovića, Ermina Sijamiju i još nekoliko najslavnijih glumaca i glumica iz Srbije i Hrvatske. Glumiće i nekoliko poznatih glumaca iz inostranstva, a očekujem i Branka Đurića. Imamo žestokog direktora kastinga, pa mislim da će i eventualne greške biti nevidljive.

Pre samo nekoliko nedelja po drugi put ste postali otac, a vaš sin ponosno nosi ime vašeg oca. Stižete li da se naspavate i koliko ovakvi, izuzetno emotivni životni trenuci menjaju vaš pogled na posao?

- Ćerka Vera i sin Đorđe su mi ljubavlju oterali ambicije koje su me udaljavale i od porodice i od zadovoljstva. Zahvaljujući njima, postoje one minimalne, a najfunkcionalnije ambicije koje me vode do zvezdanog vrha. Mislim da vojnici na frontu više spavaju od nas. Ali isto tako, hrabrost koju moje telo sadrži otkako se Vera rodila, a sad i Đorđe, neuporediva je i nesalomiva. Svaki mogući problem je uz Boga i njih rešiv. Svakom čoveku bi trebalo da su te stvari uvek ispred posla i uvek mora da ih prilagodi svojim najmilijima.

Iz porodičnog albuma Foto: Privatna arhiva



Povodom podrške Slovenačkog filmskog centra, izjavili ste da "Nevernika" vidite kao "spomenik koji ćete ostaviti svojoj deci i unucima". Da li sada, kada gledate Veru i malog Đoleta, osećate još veću odgovornost prema poruci i istorijskoj težini koju ovaj scenario nosi?

- Da nema moje Nikane, moje Vere i mog Đorđa, zaista ne znam za koga bih sve ovo radio. Svako normalan se zasiti publike, pogotovo kada posle toga sam legne. Ovo će biti spomenik njima. Moram da budem objektivan, jer se divim ljudima koji su sve napravili od nule ili iz minusa. Moj večni otac mi je ostavio sve, ne samo meni nego i mojoj deci, mojim unucima, a verovatno i praunucima, ali ono najsvetije što mi je ostavio jesu divljenje i poštovanje ljudi širom svih slovenskih zemalja. Zato želim da pokušam da ovim filmom ostavim njima nešto čime će se barem 10 odsto ponositi, kao što se ja ponosim 100 odsto. A to će biti "Nevernik", za koji ću bukvalno svoje postojanje dati, samo da ga snimimo u tim brdima.

Bonus video: Aleksa o filmu "Megdan"