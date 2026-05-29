Spektakl godine u Beogradu: Opera „Turandot“ sa više od 200 izvođača stiže u Sava centar
Beograd će 22. juna 2026. postati domaćin jednog od najvećih operskih događaja godine — monumentalne produkcije opere „Turandot“ Đakoma Pučinija u izvođenju Kineske nacionalne opere. Na sceni Sava centra od 20 časova nastupiće više od 200 umetnika, uz impresivnu scenografiju i kostime dopremljene u čak šest kamiona.
Publiku očekuje vrhunski muzičko-scenski spektakl koji donosi bezvremensku priču o princezi Turandot, ljubavi, hrabrosti i sudbinskim izazovima. Produkciju predvode renomirani umetnici Kineske nacionalne opere, među kojima su dirigent Jang Jang, soprani Liu Janhua i Jao Hong, tenor Li Šuang i koncertmajstor Du Sjuan.
Ovaj događaj deo je velike evropske turneje Kineske nacionalne opere, a Srbija je među malobrojnim zemljama koje imaju privilegiju da ugoste ovu grandioznu produkciju u punom umetničkom sjaju.
U narednih sedam dana publika može ostvariti 20% popusta na ulaznice uz promo kod TURANDOT100.
Ulaznice su dostupne putem tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
