Trijumf zaječarskog pozorišta u Rusiji: Gran pri za predstavu "Čehovljeva soba" ali nagrađena i ova glumica
Narodno pozorište Timočke krajine "Zoran Radmilović" iz Zaječara ostvarilo je veliki međunarodni uspeh osvajanjem Gran prija za najbolju predstavu na 30. Festivalu ruske klasike, koji je danas završen u gradu Lobnja, nadomak Moskve, za predstavu "Čehovljeva soba sezona prva" u režiji Nikole Zavišića, saopštili su iz ove ustanove kulture.
Predstava "Čehovljeva soba sezona prva" ponela je najviše festivalsko priznanje u konkurenciji 18 pozorišta iz Rusije, Vijetnama, Kazahstana i Srbije. Reč je o pozorišnoj adaptaciji devet kratkih priča Antona Pavloviča Čehova, čiji je umetnički kvalitet prepoznao i nagradio stručni žiri festivala, što ovom priznanju daje posebnu težinu i značaj.
Uspeh zaječarskog teatra upotpunjen je i značajnim pojedinačnim priznanjem - glumica Marija Nikitović nagrađena je za bravurozno odigranu ulogu u predstavi "Čehovljeva soba - sezona prva".
Osvajanje Gran prija na međunarodnom festivalu sa trodecenijskom tradicijom, posvećenom ruskoj klasičnoj dramskoj literaturi, predstavlja veliko priznanje ne samo za Narodno pozorište Timočke krajine "Zoran Radmilović", već i za srpsko savremeno pozorište u celini.
Ovo priznanje još jednom potvrđuje visok umetnički domet srpskih pozorišta i značaj kontinuirane podrške kulturnom stvaralaštvu i međunarodnoj kulturnoj saradnji.
Gostovanje Narodnog pozorišta Timočke krajine "Zoran Radmilović" na festivalu realizovano je uz podršku Ministarstva kulture Srbije.