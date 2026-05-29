Narodno pozorište Timočke krajine "Zoran Radmilović" iz Zaječara ostvarilo je veliki međunarodni uspeh osvajanjem Gran prija za najbolju predstavu na 30. Festivalu ruske klasike, koji je danas završen u gradu Lobnja, nadomak Moskve, za predstavu "Čehovljeva soba sezona prva" u režiji Nikole Zavišića, saopštili su iz ove ustanove kulture.

Predstava "Čehovljeva soba sezona prva" ponela je najviše festivalsko priznanje u konkurenciji 18 pozorišta iz Rusije, Vijetnama, Kazahstana i Srbije. Reč je o pozorišnoj adaptaciji devet kratkih priča Antona Pavloviča Čehova, čiji je umetnički kvalitet prepoznao i nagradio stručni žiri festivala, što ovom priznanju daje posebnu težinu i značaj.

Uspeh zaječarskog teatra upotpunjen je i značajnim pojedinačnim priznanjem - glumica Marija Nikitović nagrađena je za bravurozno odigranu ulogu u predstavi "Čehovljeva soba - sezona prva".

Osvajanje Gran prija na međunarodnom festivalu sa trodecenijskom tradicijom, posvećenom ruskoj klasičnoj dramskoj literaturi, predstavlja veliko priznanje ne samo za Narodno pozorište Timočke krajine "Zoran Radmilović", već i za srpsko savremeno pozorište u celini.

Ovo priznanje još jednom potvrđuje visok umetnički domet srpskih pozorišta i značaj kontinuirane podrške kulturnom stvaralaštvu i međunarodnoj kulturnoj saradnji.