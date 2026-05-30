Slušaj vest

Nedavno su u Sjedinjenim Američkim Državama objavljeni navodno dosad strogo poverljivi dokumenti o neobičnim vazdušnim pojavama, kod nas poznatijim kao neidentifikovani leteći objekti - NLO. Sada se, inače, reč "objekti" izbegava jer implicira da je reč o nečemu materijalnom i proizvedenom. Uvek postoji tih nekih 1jedan odsto snimaka i/ili svedočenja koje nije moguće lako objasniti, te se pribegava izrazu "pojave", što znači da se dozvoljava izvesna mogućnost da se radi o nečemu što naša nauka još nije u potpunosti otkrila ili ozbiljnije zabeležila.

Džefri Epstajn Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Skeptici i cinici bi rekli da su ovi, uzgred budi rečeno, prilično nezanimljivi snimci samo pokrivalica za ono što javnost, ne samo američku nego i svetsku, više zanima - a to su Epstinovi dosijei. Ta tema "nekako" je ostala po strani, mediji se vraćaju ratovima koji plamte nikad snažnijim intenzitetom, a eto dosetili su se i vanzemaljaca. Jer na šta asociraju te pojave ili objekti ili šta su već ako ne na staru teoriju da Zemlju posećuju ili su posećivala neka bića sa udaljenih svetova?

I tako, kad već ne mogu, ne smeju ili neće Epstina, na Amazon prajmu pojavio se dokumentarac "S4: Priča Boba Lazara". To ime je dobro poznato ufolozima i ostalim proučavaocima neobičnih pojava. Robert Bob Lazar od kasnih osamdesetih tvrdi da je radio u slavnoj Oblasti 51, baš na letećim tanjirima, u ustanovi kodnog naziva S4. Sama Oblast 51 predmet je interesovanja već decenijama i javna je tajna da je to prostor koji Amerikanci koriste za testiranje i razvoj letelica.

Naravno, uz nju su vezane i brojne teorije zavere i još koješta, te je S4 navodno jedna od vojnih baza gde su smeštene letelice nepoznatog porekla i gde naučnici pokušavaju da proniknu u to kako funkcionišu, od kakvih su materijala napravljene itd. Samo postojanje baze S4 nikad nije zvanično potvrđeno, ali čisto da zagolicaju maštu, istraživači nalaze nejasne tragove po dokumentima.

Robert Bob Lazar Foto: Courtesy Everett Collection / Ev

Film "S4: Priča Boba Lazara" ne donosi baš ništa novo onima koji su upoznati s pričom. Bob po ko zna koji put govori o svojim počecima, kako se upleo u projekat i kako se našao u bazi S4, kako je progovorio za javnost i šta se potom događalo. Donekle je novitet to što je snimljeno nekoliko njegovih prijatelja koji potvrđuju delove njegove priče, ali materijalnih dokaza nema uopšte. Očekuje se da, ukoliko više ljudi priča isto, gledalac poveruje da je to o čemu govore tačno.

Sam Bob je najzanimljiviji po tome što već decenijama ne odstupa mnogo od svoje priče, koja je neobično jednostavna i relativno kratka. Nekako bi se očekivalo od ljudi željnih pažnje da s vremenom priču šire i kite. Ovaj to ne radi. Budimo realni, to kako je on opisao da je uvučen u jedan od najtajnijih projekata na svetu svih vremena potpuno je neverovatno. On naprosto nema znanja ili zvanja potrebnih za takvo nešto, te je i sada ostalo nejasno zašto bi neko takav uopšte bio angažovan.

Takođe su njegovi opisi tih eksperimenata takvi kao da ste dali deci da se igraju s nekakvom komplikovanom skalamerijom, pa ona isprobavaju na razne načine kako to radi, čeprkaju po njoj što rukama, što nekakvim predmetima. Ali opet je fascinantno s kolikom sigurnošću on priča o svemu, priznajući da zna veoma malo.

Nikola Popević Foto: Zorana Jevtić

Ukratko, u toj bazi navodno postoji devet letelica, različitih ali po svoj prilici napravljenih istom tehnologijom, pokreće ih nekakav gravitacioni pogon, a kao gorivo služi "element 115", koji su naučnici stvorili tek početkom 21. veka i nazvali moskovijum. Reč je o vrlo nestabilnom i radioaktivnom hemijskom elementu, ali ga je navodno ta neka civilizacija učinila stabilnim i upotrebljivim. I to je otprilike to, dva sata neke priče koju smo već čuli, jedini poludokazi su nekakve analize fotografija i navodna činjenica da se u telefonskom imeniku spominje Robert Lazar iako zvanično nikad tu nije radio. Kilavo je ovo vađenje Lazara iz naftalina, moram priznati, dajte, bre, nešto detaljnije o Epstinu!

(Kurir.rs / TV Ekran)