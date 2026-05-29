Slušaj vest

Dugoočekivani nastavak serije iz "Jeloustoun" univerzuma pod nazivom "Daton ranč" počeo je sa zvaničnim prikazivanjem 22. maja na platformi SkyShowtime. Radnja se fokusira na omiljeni par iz originalne serije - Bet Daton, koju igra Keli Rajli, i Ripa Vilera, kog tumači Kol Hauzer.

Nakon burnih događaja i smrti Džona Datona, Bet i Rip napuštaju Montanu i započinju potpuno novi život na malom ranču u južnom Teksasu. Ova serija donosi novu granu priče u okviru franšize "Jeloustoun", prateći izazove i borbe starih junaka u potpuno novom okruženju.

Keli Rajli Foto: Andy Kropa/Invision

Dok svake nedelje na platformu SkyShowtime stižu nove epizode, glavna glumica Keli Rajli u intervjuu otkriva šta sve čeka njenu junakinju i njenog partnera.

Bet i Rip ponovo grade svoj život u Teksasu. Šta će gledaoci prepoznati kao novo i sveže, a šta su ovi omiljeni likovi poneli sa sobom iz svojih godina u Jeloustounu?

- Svežine i novosti ima svakako. Bet i Rip su izgubili sve nakon Jeloustouna, koji je vraćen domorodačkim plemenima, i ta priča je završena. Preselili su se u Montanu, na jedan mali ranč, i pokušavaju da žive mirno. I mislim da su na trenutak pronašli mir. A onda u seriji se dešava nešto što ih bukvalno ostavlja bez ičega, posle čega dobijaju priliku da krenu iz početka. Na neki način, uvek sam imala osećaj da je Bet ostavila duhove Jeloustouna iza sebe i da je spremna da je život povede bilo gde. Bila sam srećna što sam taj aspekt svoje ličnosti unela u seriju, a ono što ona donosi iz Jeloustouna jeste cela ta istorija, svih tih šest sezona u kojima smo pratili njen skoro desetogodišnji put. Čast mi je što ove likove ponovo oživljavamo u novom periodu njihovog života. To je uzbudljivo.

Kadar iz serije "Daton ranč" Foto: SkyShowtime

Serija ih suočava s novom brutalnom realnošću, uključujući nemilosrdne ljude sa susednog ranča. Koji je osnovni sukob zbog kojeg ste uzbuđeni što publika vidi kako se dalje radnja odvija?

- Jedan od najvećih sukoba jeste to kako će uspostaviti zajednički život s ljudima koji nisu naročito prijateljski nastrojeni prema njima. Tokom sezone se dešava mnogo stvari koje im otežavaju život, a oni samo pokušavaju da nastave i žive mirno. Iako ne žele nikakav sukob ni sa kim, on im se ipak dešava.

U "Daton ranču" su vam se pridružili neki novi likovi. Kako je bilo dočekati Eda Harisa i Anet Bening u tom univerzumu?

- Ed i Anet su briljantni glumci koji donose veliko bogatstvo znanja i iskustva. A jedan od najvećih poklona ove serije, ako ne i najveći, jeste rad s njima. Zaista uživam sa sjajnim glumcima s kojima mogu da se igram i od kojih mogu da učim, a mnogo sam naučila od Anet. I volim to što Bet ima dostojnu protivnicu koja ima više iskustva od nje. One na neki način prepoznaju deo sebe jedna u drugoj. Kako ranije u Betinom životu nije bilo mnogo žena, lepo sam prihvatila to što se Anet pojavila. A zatim i Ed. Uzbuđena sam što će ih publika videti.

Sa Kolom Hauzerom koji igra Ripa Vilera Foto: SkyShowtime

Bet je ikonična jer je neustrašiva. Prolazi li kroz neke značajne promene u ovom novom poglavlju?

- Nakon smrti njenog oca, bilo je veoma važno da istražim ženu koja nije bila sigurna u sebe i u to ko je ona u svemu tome. Osećala sam da Bet nosi prazninu u srcu koju je zapravo oduvek imala. Praznina zbog gubitka oca kao da je otkrila njenu novu verziju, kao da se kod nje pojavila zrelost koja je počela da se meša s njenom neustrašivošću.

Ako su gledaoci voleli Bet i Ripa u "Jeloustounu" zbog mešavine emocija i opasnosti, čemu bi trebalo najviše da se raduju u "Daton ranču"?

- I sada ima mnogo emocija i mnogo novih opasnosti. Postoji i nova potreba da prežive na drugačiji način. Oni se više ne bore da zaštite Jeloustoun, već pokušavaju da zaštite jedni druge, a u tome se susreću sa onim što nisu očekivali. Biće vođeni putem koji će ponovo probuditi vatru u njima, i to onda kada oni to ne žele. Ostaje pitanje hoće li se i kako suočiti s tim.

(Kurir.rs / TV Ekran)