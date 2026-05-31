Glumac Zlatan Vidović je samo od 2020. do danas igrao u tridesetak naslova pred kamerom, a tom spisku nedavno se pridružila i serija "Sumpor". Naime, ova istorijska drama se od 9. maja emituje na kanalu Superstar, a nastala je po romanu "Sedef-magla" Dragoljuba Stojkovića i u režiji Milorada Milinkovića. Ovo delo prati intrigantne događaje i misterije u Beogradu krajem 19. veka, a krasi ga impozantna glumačka ekipa, čiji je član i glumac Zlatan Vidović.

Zlatan Vidović u seriji "Sumpor" Foto: Superstar TV

- Serija "Sumpor" se u odnosu na neke druge izdvaja zbog svoje radnje, istorijske izmeštenosti i veoma napetog trenutka u kom se dešava. Ona pokreće izuzetno važnu društvenu temu, a to je prevrat dinastije Obrenović, pokušaj svrgavanja kralja Milana i sve političke podobnosti i nepodobnosti i društvene aktuelnosti, ne samo u Srbiji nego i u Evropi tog vremena - istakao je Zlatan u intervjuu za kanal Superstar tokom samog snimanja.

Inače, radnja romana "Sedef-magla" vraća nas u Srbiju 1882. godine, kada je Jelena Ilka Marković, udovica Jevrema Markovića, optuženog za učestvovanje u Topolskoj buni i po kratkom postupku streljanog, pokušala da ubije kralja Milana Obrenovića i tako osveti nezasluženu smrt svog voljenog muža. Posle hapšenja nađena je mrtva u zatvorskoj ćeliji - zvanična verzija mrtvozornika glasi da se odlučila za bolnu smrt vešanjem peškirom o krevet.

Sedam godina nakon neuspelog atentata na kralja, jedan propali advokat koji nema šta da izgubi i šef beogradske policije na zalasku karijere istražuju smrt Ilke Marković, svaki iz svojih razloga, ali u slučaju gospođe Marković istina ne donosi ništa dobro. Drugi tok priče prati Branislava Nušića tokom izdržavanja zatvorske kazne u Zabeli nakon objavljivanja problematične pesme.

Zlatan Vidović Foto: Petar Aleksić

- Najveći adut serije "Sumpor" jeste njen scenario i glumački kast, koji je zaista ogroman. Ovde igra preko 150 glumaca. Mislim da publika prvi put ima priliku da vidi tako široku lepezu glumaca u jednoj seriji - dodao je Vidović, pored koga u seriji igraju i Miloš Timotijević, Petar Strugar, Jana Ivanović, Miona Marković, Milena Predić, Luka Grbić, Mariana Aranđelović, Ljubiša Savanović, Nikola Vujović, Jelena Ilić, Nebojša Dugalić i drugi. Zlatanu je pripala rola Nikole Nenadića.

- Osobine lika kog tumačim, a koje će možda publici biti zanimljive, jesu njegova ambicioznost, beskrupuloznost i njegovo htenje da preko svega dođe do cilja. Publika bi, pored sjajnog kasta, trebalo da pogleda ovu seriju da bi se bolje informisala o svojoj istoriji i zbog njenog dobrog scenarija, koji obiluje trilerskim elementima - zaključio je Zlatan, čija je karijera počela pre više od dvadeset godina, a tokom tog perioda imao je priliku da radi s velikim rediteljima, divnim kolegama, kao i važnu literaturu, od Selimovića, Andrića, Šekspira, Molijera do Nušića, Sterije...