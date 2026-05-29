Slušaj vest

Tradicionalni godišnji koncert baletske škole ASD „Royal Academy of Dance” koju vodi baletski pedagog Ana Došen, održan je u prepunom Pozorištu na Terazijama, gde su učenici škole još jednom pokazali vrhunski nivo baletskog obrazovanja, discipline i umetničke posvećenosti, potvrđujući zbog čega beogradska škola godinama beleži najviše rezultate među školama koje rade po programu čuvene londonske „Royal Academy of Dance“.

Poseban trenutak večeri bila je svečana dodela diploma Kraljevske akademije za igru iz Londona, koje je učenicima uručio ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji, Njegova ekselencija Edvard Ferguson.

1/18 Vidi galeriju Royal Academy of Dance Foto: Igor Petrović

Publika je tokom večeri imala priliku da uživa u izvođenju čuvenog francuskog baleta La Boutique Fantasque, za koji su se učenici pripremali tokom cele školske godine. Reč je o baletu poznatom po razigranosti, duhovitosti i zahtevnim glumačkim transformacijama, u kojem „igračke oživljavaju, lutke imaju svoje male drame i ljubavi, a publika makar na trenutak ponovo postaje dete“, kako je istakla osnivač škole Ana Došen.

„Večeras je zaista posebno veče za sve nas. Ovo je onaj dan u godini koji se dugo iščekuje sa uzbuđenjem, radošću, ali i sa mnogo leptirića u stomaku, kako kod dece, tako i kod svih nas. Iza scene trenutno vlada pravo malo čudo od uzbuđenja. Šminka se popravlja u poslednjem trenutku, baletske patike se vezuju još jednom ‘za svaki slučaj’, kostimi se proveravaju, a neko sigurno upravo pita: ‘Da li je neko video moju krinicu?’ I upravo je u tome lepota pozorišta i živog nastupa“, rekla je Ana Došen.

Govoreći o značaju večeri, ona je posebno istakla podršku britanske ambasade i ambasadora Fergusona i njegove supruge Karolajn Ferguson.

„To je veliki trenutak za naše učenike, ali i za sve nas koji godinama pratimo njihov rast, trud i umetnički razvoj. Njihova bezrezervna podrška našim učenicima izuzetno mnogo znači i nastavlja da ih motiviše i inspiriše, jer im predstavlja potvrdu da ljudi poput njih prepoznaju i cene njihov ozbiljan rad, trud i posvećenost. Zahvaljujući tome, naša deca se osećaju viđeno, prepoznato i vredno pažnje“, poručila je Došen.

Ambasador Edvard Ferguson nije krio oduševljenje nastupom mladih umetnika.

„Ovo je bio jedan neverovatan nastup. Siguran sam da smo svi imali sjajno veče. Mislim da je bilo čak i bolje od prošle godine. Želim da čestitam svim divnim mladim baletskim igračima na večerašnjoj neverovatnoj predstavi. Zaista je bilo fantastično, uzbudljivo i prelepo“, rekao je Ferguson.

On je naglasio da je večerašnji koncert predstavljao „kulminaciju još jedne godine talenta, discipline, posvećenosti i dostignuća“, ističući da publika često vidi samo završni rezultat, ali ne i ogromnu količinu rada koja stoji iza svakog nastupa.

„Svi znamo koliko su truda i rada ove devojčice i dečaci uložili da dostignu ovakav nivo izvođenja i večeras se sve to spojilo u jednu celinu. Svi bi trebalo da budu veoma ponosni na sebe“, rekao je ambasador, zahvalivši se i roditeljima na podršci koju godinama pružaju mladim umetnicima.

Posebnu zahvalnost uputio je Ani Došen i njenom timu.

ASD „Royal Academy of Dance“ osnovana je u Beogradu 1. septembra 2011. godine, nakon završetka studija Ane Došen na londonskoj Kraljevskoj akademiji i sticanja diplome baletskog pedagoga. Danas se približava jubileju od 15 godina rada u Srbiji.

„Royal Academy of Dance“ iz Londona postoji više od 106 godina i predstavlja jednu od najuticajnijih svetskih institucija za obrazovanje baletskih pedagoga i igrača. Program Akademije danas se sprovodi u 83 zemlje sveta, a među velikim imenima koja su učestvovala u njenom razvoju nalaze se Tamara Karsavina, Rudolf Nurejev i Margot Fontejn.

Poseban ugled beogradska škola stekla je 2016. godine, kada je izabrana kao jedina škola iz Srbije, uz samo tri britanske škole, da nastupi na proslavi 90. rođendana Kraljice Elizabete II.

Važno mesto u istoriji Akademije zauzima i pokroviteljstvo britanske kraljevske porodice. Dugogodišnji pokrovitelj bila je Kraljica Elizabeta, dok je danas pokrovitelj Akademije Kraljica Kamila.

Tokom godina rad škole podržavali su i bivši britanski ambasadori u Srbiji, među kojima su Majkl Davenport i Denis Kif, dok danas snažnu podršku pružaju ambasador Ferguson i njegova supruga Karolajn Ferguson.

Bonus video: