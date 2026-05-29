Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

HBO je objavio službeni trejler za treću sezonu HBO Original serije „Kuća zmaja“ (House of the Dragon), koja će imati premijeru 22. juna na HBO Max striming platformi. Premijera na HBO kanalu biće istog dana u 21:00 h. Treća sezona od osam epizoda emitovaće se jednom sedmično, a poslednja epizoda biće 10. avgusta.

Zasnovana na romanu Vatra i krv Džordža R. R. Martina, priča prati uspon i pad kuće Targerijen, 200 godina pre događaja iz serije „Igra prestola“.

1/12 Vidi galeriju Kuća zmaja Foto: Warner Bros

Koautor, šouraner i izvršni producent je Rajan Kondal, uz koautora i izvršnog producenta Džordža R. R. Martina. Izvršni producenti su i Sara Hes, Melisa Bernstin, Kevin de la Noj, Vins Džerardis, Dejvid Henkok i Filipa Goslet.

U glavnim ulogama su Met Smit, Ema D’Arsi, Olivija Kuk, Stiv Tusen, Ris Ifans, Fabijen Frankel, Juen Mičel, Tom Glin-Karni, Sonoya Mizuno, Hari Kolet, Betani Antonija, Fibi Kembel, Fija Saban, Džeferson Hol, Metju Nidam, Džejms Norton, Tom Benet, Kiran Bju, Kurt Egijavan, Fredi Foks, Klinton LibertI, Gejl Rankin, Abubakar Salim, Tom Kalen, Tomi Flanagan, Den Fogler, Džoplin Sibtajn i Bari Sloun.

Prve dve sezone serije „Kuća zmaja“ dostupne su odmah na HBO Max striming platformi.

Bonus video: