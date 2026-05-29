Svetski poznata umetnica Jasmin Levi održaće svoj drugi koncert u beogradskom Sava centru pod nazivom „One Night Only”. Na konferenciji za medije najavljen je ovaj spektakl koji će se odigrati 6. novembra. Na pitanje sa kakvom emocijom stiže pred publiku nakon uspeha u Americi, umetnica je iskreno govorila o svom doživljaju muzike i scene:

- Uvek je to drama, tuga i sloboda. Uvek kažem da pozivam publiku u svoje ludilo. Zaista sam luda i na sceni puštam to ludilo da izađe. Mislim da ljudi to mogu da osete i da onda i sami sebi dozvoljavaju da budu slobodni sa svojim ludilom. A ako sam imala problem ili patila u životu, i to podelim. Nemam tajni. I onda ljudi kažu: „I ona je imala problem. Ljudi su je povredili“, i sve je tako slobodno i prirodno. Tako prirodno.

Jasmin Levi u spotu za Caruso

Sledeće godine Jasmin Levi će obeležiti 25 godina svoje bogate muzičke karijere. Govoreći o predstojećem nastupu, naglasila je koliko je on za nju drugačiji jer se nalazi u potpuno novoj fazi života.

- Posle 22 godine promenila sam ceo svoj život. Došla sam da živim u Beogradu sa svojom ćerkom, i moj menadžment je srpski. Moj bend je nov. Čine ga samo Srbi koji se smeju i imaju svetlost u sebi, i oni prenose tu svetlost na mene. Za mene je sada drugačije da izađem na ovu scenu, jer sam u drugačijoj fazi života. Nalazim se u najsrećnijoj tački svog života. Ne znam kako da se nosim sa tom srećom. Lakše mi je da dođem kada sam tužna i skrhana. Ali ja sam zaista srećna. I sada u mom životu u Srbiji, naravno, stvaram nove pesme, nove stvari, drugačiji je pristup. Imamo neka iznenađenja i čekaćemo taj novembar, znate – zaključila je diva iz Izraela.

