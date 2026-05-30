Pesnik, pisac za decu i nekadašnji urednik časopisa "Zmaj", Božidar Vasiljević, preminuo je u 75. godini. Ostavio je za sobom neizbrisiv trag u književnom odrastanju mnogih generacija.

Pripadao onom retkom kovu ljudi koji su istinski razumeli da dečja književnost nije "mala” književnost, već jedan od najosetljivijih i najvažnijih temelja kulture, stoji u objavi časopisa "Zmaj", čiji je Božidar Vasiljević bio dugogodišnji urednik.

Božidar Vasiljević rođen je 1951. godine u Jasenovu. Tokom svog bogatog stvaralačkog veka pisao je poeziju, prozu i pesme za decu, objavljujući u brojnim uglednim časopisima i ostavivši za sobom veliki broj knjiga. Njegovi stihovi nalazili su put do srca različitih generacija, a njegovo stvaralaštvo sa ponosom je zastupljeno u antologijama za decu i odrasle, kao i u školskoj literaturi.

Posebno i dragoceno mesto zauzima njegova veza sa "Zmajem”. U poslednjem štampanom broju časopisa iz 2004. godine, ime Božidara Vasiljevića zabeleženo je u impresumu na mestu dežurnog operativnog urednika. Taj broj ostaje trajno svedočanstvo o jednoj redakciji, poslednjim štampanim stranicama i ljudima koji su do samog kraja verovali da "Zmaj” mora ostati kuća reči, mašte i detinjstva.

Božidar Vasiljević je pisao sa dubokim razumevanjem dečje duše, ali i sa bezrezervnim poštovanjem prema književnoj umetnosti. U njegovim stihovima preplitali su se igra, duh i vedrina, uz onaj pažljivi pogled koji u malim stvarima ume da prepozna velike životne istine.

Redakcija časopisa "Zmaj” od njega se oprašta sa neizmernom zahvalnošću. Ne samo kao od svog nekadašnjeg urednika, već kao od čoveka čiji je životni rad bio posvećen jednoj od najplemenitijih misija - da deci u nasleđe ostavi lepšu reč, bolju misao i svetliji trag.

